خبير تغذية: الطعام ليس سبب السمنة الوحيد.. وهذه طرق العلاج

قال الدكتور هاني جبران، خبير التغذية، إن هناك الكثير من الأسباب التى تؤدي إلى السمنة المفرطة، وأن زيادة تناول المأكولات وعدم ممارسة الرياضة ليسا فقط ما يتسبب في متلازمة السمنة، فهناك الكثير من الأسباب المرضية التي قد تؤدي إلى السمنة.

أسباب مرض السمنة

وأوضح «جبران» أن السمنة من الممكن أن تحدث نتيجة عدة عوامل، منها، عامل وراثي فى الجينات، أو مشكلة في الغدة الدرقية، وزيادة إفراز الغدة الكظرية لهرمون الكورتيزون، نقص فيتامين (د) أو حدوث مقاومة إنسولين، العادات الغذائية الضارة، تناول الأدوية التي تحتوي على كورتيزون، وأخيرا قد تكون نتيجة أسباب نفسية.

تأثير السمنة على الجهاز التنفسي

وأضاف خبير التغذية، فى تصريح خاص لـ«الوطن»، أن السمنة المفرطة تؤثر على الجهاز التنفسي بالسلب، حيث أن زيادة الوزن يزيد من نسبة الدهون في الجسم، مما يؤدي إلي زيادة نسبة الكوليسترول في الدم، ما ينتج عنه حدوث الذبحة الصدرية، مشيرا إلى أن مريض السمنة لدية في العادة ارتفاع في ضغط الشريان الرئوي وقصور في الشريان التاجي.

وأكد «جبران» أن امتلاء البطن من الممكن أن يسبب ضغط على الحجاب الحاجز، مما يعوق عملية التنفس لمريض السمنة، مشيراً إلى تأثير الدهون على القصبة الهوائية، واحتمالية إصابة مريض السمنة بالأنيميا نتيجة لوصول نسبة صغيرة من الأوكسجين إلي الجسم.

كما أوضح خبير التغذية، أن للسمنة مخاطر كبيرة على الرئة، مثل توقف التنفس أثناء النوم (متلازمة نقص التهوية)، وارتفاع ضغط الدم وعدم استقرار معدل السكر في الدم.

ونوه «جبران» على أنه فى حالة السمنة العادية يمكن ممارسة التمارين الرياضية والمتابعة على نظام غذائي صحي، ولكن فى حالة السمنة المفرطة نحتاج إلى اللجوء للطبيب من أجل لقيام بالفحوصات اللازمة للتأكد من أسباب السمنة ومعرفة الحل والعلاج المناسب.