خبير تغذية يوضح فوائد تناول البيض أثناء السحور

كشف الدكتور عاصم أنور أبوعرب، الأستاذ بالمركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فوائد البيض المختلفة للإنسان، ودوره في تقوية جهاز المناعة خلال فترة الصيام، قائلا: «يعتبر البيض من الأطعمة الغذائية الهامة لبناء جسم الإنسان، ويعتبر أحد الأغذية الرئيسية في طعام الإنسان، نظرا لاحتوائه على البروتين والفيتامينات، مثل A.D.K وكذلك المعادن مثل الكالسيوم والحديد والفوسفور».

وأضاف عزت، في تقرير صادر عن المركز القومي للبحوث، أن هناك قيمة غذائية آخرى كاملة موجودة في مح البيض (الصفار)، لافتا إلى أنه يحتوى على نسبة كبيرة من الدهون خاصة الدهون المشبعة والكوليسترول، ونسبة جيدة من الفيتامينات الذائبة في الدهون مثل D, K، موضحا: «ليس معنى ذلك أن البياض منخفض فى القيمة الغذائية، فهو يحتوى على البروتين ونسبة جيدة من الفولات والكالسيوم والفوسفور والماغنسيوم والبوتاسيوم والسيلينيوم وتحتوى البيضة الواحدة على متوسط 78 سعرا حراريا».

أنواع البيض

وأوضح أنواع البيض، المتمثلة في البيض الأبيض «الأكثر شيوعاً»، وهو نتاج الدجاج كبير الحجم الأبيض، لافتا إلى أنه غنى بالبروتين والكالسيوم، والنوع الثاني من البيض «البيض الأحمر»، نتاج الدجاج كبير الحجم ذو الريش الأحمر، ويحتوى على نفس القيمة الغذائية للدجاج الأبيض، والثالث «البيض البلدي» فهو صغيرالحجم، نتاج من الدجاج البلدي، وهو مرتفع فى نسبة الحديد.

نصائح عند شراء البيض

- التأكد من الفحص الظاهري له بحيث تكون القشرة الخارجية للبيضة سميكة وصافية اللون وذات ثقل.

- لا يوجد بالبيضة أي شروخ.

- يفضل ان يحفظ البيض بالثلاجة فى المكان المخصص له.

- يجب غسل البيض جيداً قبل أستعماله للتخلص من البكتيريا الملوثة لقشرة البيض.

- يراعى العناية بسلق البيض للقضاء على الميكروبات وخاصة السالمونيلا.

فوائد البيض المسلوق

- يساعد على بناء قوة عضلية جيدة وتوفير الطاقة الكافية للجسم.

- مفيد للأم الحامل حيث يعمل على نمو دماغ الجنين ، إلا أنه قد يسبب بعض الأضرار بسبب كثرة تناولة مثل الحساسية وزيادة نسبة الكوليسترول في جسم الإنسان والمسبب لتصلب الشرايين للأشخاص، الّذين يعانون من أمراض القلب.

- يُنصح الأشخاص المصابون بكسل في وظيفة الكبد، والربو، وحساسية الصدر، والتهابات الكلى، وكذا كبار السن وذوات ضغط الدم المرتفع بعدم الإكثار من تناول البيض.