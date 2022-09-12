أسماء المصابين في حادث بني سويف اليوم.. تعرف على حالتهم الصحية

شهدت محافظة بني سويف، اليوم الاثنين، إصابة 10 أشخاص بإصابات متنوعة، في حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي قبل كمين سمسطا بحوالي 3 كيلومترات، في اتجاه القاهرة، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج.

أسماء المصابين في حادث بني سويف اليوم

وتبين أن أسماء المصابين في حادث بني سويف اليوم هم محمد عاطف منصور، 22 سنة، مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيسر، وحمدي محمود سيد، 50 سنة، تاجر، مصاب بجروح وكدمات، وبكري محمد علي، 30 سنة، سائق، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، وهشام مسعود عبد الحميد، 28 سنة، مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيمن، وحمدي محمد علي، 22 سنة، مصاب بجروح وكدمات، وعلي محمود أبو الغيط، 22 سنة، مصاب بجروح وكدمات.

كما أصيب في الحادث إبراهيم صلاح الدين إبراهيم، 20 سنة، بجروح وكدمات، وأيمن شحاتة حسن، 46 سنة، تاجر ملابس، بسحجات وكدمات، ومحمد حسني محمد يوسف، 24 سنة، طالب بكلية تجارة، باشتباه كسر بالعمود الفقري، وصلاح أحمد إبراهيم، 52 سنة، تاجر، بكدمات.

انقلاب سيارة ميكروباص بصحراوي بني سويف الغربي

كان اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي قبلي كمين سمسطا بحوالي 3 كيلومترات، في اتجاه القاهرة، ووجَّه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

ودفع مرفق الإسعاف بقيادة الدكتور أحمد صادق، مدير المرفق، بـ6 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، ونُقل 10 مصابون إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، وذلك لقربه من مكان الحادث.