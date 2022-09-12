إصابة 6 أشخاص في حادثي سير بطرق بني سويف.. التوك توك سبب الواقعتين

أصيب 6 أشخاص بينهم 3 سيدات وطفل، في حادثي سير وقعا بطريقين مختلفين بمحافظة بني سويف، الأول ناتج عن تصادم سيارة نقل مع توك توك أمام مدخل قرية بني حلة التابعة لمركز سمسطا، وأسفر عن عدد من المصابين جرى نقلهم إلى مستشفى سمسطا المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، والثاني ناتج عن انقلاب دراجة نارية بالطريق الزراعي (الواسطى /ناصر)، وأسفر عن إصابة إثنين وجرى نقلهما إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج.

بلاغ بتصادم سيارة نقل مع توك توك وإصابة 4 أشخاص

في الحادث الأول تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل مع توك توك أمام مدخل قرية بني حلة التابعة لمركز سمسطا جنوب المحافظة، أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

أسماء المصابين في حادث انقلاب توك توك ببني سويف

ودفع مرفق إسعاف بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى سمسطا المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، والمصابون هم: سعاد جعفر جودة 54 سنة، مصابة بجروح وكدمات، محمود شعبان بكري 5 سنوات، مصابًا باشتباه كسر بالذراع اليسرى، شيماء جمال جعفر 34 سنة، مصابة بجروح وكدمات واشتباه كسر بالذراع اليسرى، بدرية محمد إبراهيم 35 سنة، مصابة بجروح وكدمات، وجميعهم مقيمين قرية بني حلة بمركز سمسطا.

إصابة إثنين بحادث انقلاب دراجة نارية

وفي الحادث الثاني أصيب إثنين إثر انقلاب دراجة نارية بالطريق الزراعي ناصر الواسطى شمال محافظة بني سويف، وجرى نقلهما إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.