ساحر النغم.. عمر خيرت يختتم فعّاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «ساحر النغم.. عمر خيرت يختتم فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء الـ 30».

وبيّن التقرير أن الحفل الختامي لمهرجان القلعة والموسيقى والغناء في دورته الثلاثين بين جدران محكي القلعة حظي بكوكبة من إبداعات «ساحر النغم»، الموسيقار عمر خيرت.

وأشاد الحضور بمهرجان محكي القلعة، وقال أحد الحضور: «أحضر هذا المهرجان منذ عام 2002 عندما كنت في الصف الثاني الإعدادي، هذا المكان هو الأفضل في العالم، لا نستغله كثيرًا، نفتحه لمدة 15 يومًا في السنة، والناس يحبون الأعمال الفنية الرائعة للموسيقار عمر خيرت وعلي الحجار ومدحت صالح، وأتمنى أن يتكرر هذا المهرجان 4 أو 5 مرات في السنة».

تنشيط السياحة

وأضاف أحد الحضور: «نحمد الله على نعمة الأمن والأمان في مصر، التي وفرت لنا الحضور اليوم، نحن نحضر هنا وننشط السياحة في بلدنا، أبنائي انتهوا من امتحانات الثانوية العامة وأقنعوني بحضور حفل عمر خيرت».

وأكد آخر أن وزارتي الثقافة والسياحة توفران زيارة الأماكن الأثرية مقابل رسوم بسيطة ومن بينها القلعة، مقدما الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على دعم الفن المصري الأصيل.

ألوان إبداعية قدمها المهرجان

ووفقا لماء جاء في التقرير، فإن مجموعة من الألوان الإبداعية الجادة قدمها مهرجان القلعة على مدار 42 لوحة غنائية موسيقية تتوافق مع خطى تحقيق العدالة الثقافية وجذب الجمهور بمختلف فئاته وبأسعار تذاكر مناسبة.