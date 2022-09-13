مواعيد قطارات «الإسكندرية- القاهرة» لو مسافر في «الويك إند»
كتب:
هبهَ وهـدان
06:49 ص | الثلاثاء 13 سبتمبر 2022
مواعيد قطارات إسكندرية القاهرة
كشفت محطة سكك حديد مصر عن مواعيد قطارات إسكندرية القاهرة، لتسهيل وتيسير الأمر على المواطنين الراغبين في السفر يوميا بين المحافظتين، لافته إلى أنه لا يوجد تأجيل في موعد الرحلات .
وأوضحت سكك حديد مصر مواعيد قطارات إسكندرية القاهرة، وكذلك كل من مواعيد قطارات «أسوان - القاهرة»، مواعيد قطارات «بورسعيد - سوهاج»، مواعيد قطارات «أسوان - القاهرة - الإسكندرية»، مواعيد قطارات خطوط القاهرة والوجه القبلي، مواعيد القطارات على خط «المنصورة - دمياط - القاهرة»، ومواعيد القطارات على خط «القاهرة - المناشي - إيتاي البارود»، ومواعيد القطارات على خط «القاهرة - الإسماعيلية - بورسعيد».
وجاءت تفاصيل مواعيد قطارات إسكندرية القاهرة على هذا النحو:
مواعيد قطارات «الإسكندرية - القاهرة»
1- قطار رقم 902 الإسكندرية - القاهرة موعد قيامه الساعة 6.00 صباحًا.
2 - قطار رقم 906 الإسكندرية - القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 7.00 صباحًا.
3 - قطار رقم 904 الإسكندرية - القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 8.00 صباحًا.
4 - قطار رقم 900 الإسكندرية - القاهرة موعد قيامه الساعة 8.15 صباحًا.
5 - قطار رقم 912 الإسكندرية - القاهرة موعد قيامه الساعة 11.30 صباحًا.
6 - قطار رقم 914 الإسكندرية - القاهرة موعد قيامه الساعة 1:00 ظهرًا.
7 - قطار رقم 916 الإسكندرية - القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 2:00 ظهرًا.
8 - قطار رقم 918 الإسكندرية - القاهرة موعد قيامه الساعة 3:00 عصرًا.
9 - قطار رقم 922 الإسكندرية - القاهرة موعد قيامه الساعة 3:30 مساءً.
10 - قطار رقم 196 الإسكندرية - الفيوم مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه الساعة 3:40 مساءً.
11 - قطار رقم 88 الإسكندرية - أسوان موعد قيامه الساعة 5:00 مساءً.
12 - قطار رقم 118 الإسكندرية - القاهرة مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه الساعة 5:20 مساءً.
13 - قطار رقم 928 الإسكندرية - القاهرة موعد قيامه الساعة 18.00 مساءً.
14 - قطار رقم 926 الإسكندرية - القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 19.00 مساءً.
15 - قطار رقم 2008 الإسكندرية - أسوان VIP موعد قيامه الساعة 20.00 مساءً.
16 - قطار رقم 930 الإسكندرية - القاهرة موعد قيامه الساعة 20.10 مساءً.
17 - قطار رقم 934 الإسكندرية - أسوان VIP موعد قيامه الساعة 22.00 مساءً.