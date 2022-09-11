الأوراق المطلوبة للتقديم بـ«تجارة الإسكندرية».. منها « كارت إيزي باي»

أُعلنت كلية التجارة، جامعة الإسكندرية، الأوراق المطلوبة للتقديم، لعام 2022/2023، اليوم الأحد، عبر الصفحة الرسمية للكلية بموقع «فيس بوك» والتي ضمت كارت البريد «إيزي باي» أو ميزة لاستخدامه إذا كان للطالب مستحقات للكلية كالمكافأة أو غيره، ويحصل عليه الطالب من هيئة البريد.

الأوراق المطلوبة تجهيزها للتقديم

وتكون الأوراق المطلوبة للتقديم لكلية التجارة، جامعة الإسكندرية هي: «أصل شهادة الثانوية العامة الزرقاء بالعلامة المائية، وصورتين منها، وأصل شهادة الميلاد كمبيوتر وصورتين منها، وصورتين من بطاقة الرقم القومي، و6 صور شخصية حديثة، ونموذج 2 جند من مديرية الأمن و 6 جند من قسم الشرطة الذي يتبع له الطلاب الذكور، وكارت البريد إيزي باي أو ميزة وصورتين منه».

الكلية ستحدد موعد لاستلام الملف

وأشارت كلية التجارة جامعة الإسكندرية إلى أنها ستحدد موعد لاحق لاستلام الملف من الطالب من قبل شئون الطلاب وطريقة رفع البيانات على نظام المعلومات والخطوات التي يجب اتابعها للتسجيل وسداد المصروفات.

ويأتي ذلك بعدما أعلنت كلية التجارة جامعة الإسكندرية عن مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد والتي تقام في مبنى نور 1، في الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر.