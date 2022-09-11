«الوزير»: منظومة النقل الذكي تساهم في تقليل حوادث السيارات على الطرق

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن منظومة النقل الذكي، يتم تطبيقها على الطرق كرحلة أولى تشمل 8 طرق رئيسية، هي الأكثر كثافة في مصر، مشيرًا إلى أن المنظومة تعمل إلكترونيًا، وتستهدف بشكل عام دعم الطرق التي تم تطويرها بوسائل تكنولوجية حديثة تعمل على رفع نسب الأمان وتقليل الحوادث على الطرق السريعة، ورصد المخالفات إلكترونيًا، ما يقلل الزحام ويحافظ على حياة المواطنين.

منظومة النقل الذكي تعمل على رصد سرعات السيارات

وقال وزير النقل، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الوزارة تعمل على تطوير جميع الطرق والكباري، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، لافتًا إلى أن منظومة النقل الذكي تعمل على رصد سرعات السيارات على الطرق السريعة بالكاميرات، إضافة إلى منع التحدث عبر التليفون المحمول خلال القيادة، وتسجيل المخالفات إلكترونيًا، موضحًا أن الوزارة عازمة على رفع مستوى الخدمة المقدمة للركاب.

منظومة النقل الذكي.. تحصيل الكارت إلكترونيًا

وأوضح وزير النقل، أنه مع تطبيق منظومة النقل الذكي على الطرق السريعة، سيتم تحصيل الكارتة إلكترونيًا من خلال الكروت المدفوعة مقدمًا، ورصدها في أثناء سير السيارة دون توقفها وهو ما يمنع الازدحام، وكذلك سيكون هناك لافتات إلكترونية تعرف السائق أماكن الحوادث ودرجات الحرارة والشبورة والسرعة المحددة في بعض المناطق، مؤكدًا أن المنظومة تعمل على سرعة الاستجابة للطوارئ على الطرق، وتقليل نسب التلوث عليها، إضافة إلى الوصول لرؤية شاملة ومتواصلة لتحركات المركبات والدقة في تسجيل المخالفات، وخلق فرص استثمارية جديدة وما يستتبعه من تحسن في المؤشرات العالمية للاستثمار في مصر.

كورونا لم تؤثر على تنفيذ مشروعاتنا العملاقة

وأشار كامل الوزير، إلى أن فيروس كورونا، لم يكن له أي تأثير على تنفيذ مشروعاتنا العملاقة في كافة المجالات سواء الطرق والكباري، أو السكة الحديد، أو مترو الأنفاق، بخلاف تنفيذ القطارات الكهربائي الخفيف، والعمل على تنفيذ القطار الكهربائي السريع، إضافة إلى تنفيذ مشروعي المونوريل في العاصمة الإدارية الجديدة و6أكتوبر، موضحًا أن هناك تعليمات مشددة بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية، للوقاية من كورونا في جميع المناطق التى يتم بها تنفيذ مشروعات النقل، حفاظًا على أرواح وسلامة المهندسين والعاملين والفنيين.