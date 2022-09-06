انتعاشة فنية لـ ريم مصطفى بعد «سوتس بالعربي».. مسلسلان وفيلم

تعيش الفنانة ريم مصطفى حالة من النشاط الفني، إذ تشارك في أكثر من عمل فني خلال هذه الفترة، وذلك بعد نجاحها في مسلسل «سوتس بالعربي»، الذي عرض في دراما رمضان الماضي.

ريم مصطفى تنتظر عرض مسلسل طير بينا يا قلبي

وتنتظر الفنانة ريم مصطفي عرض مسلسل «طير بينا يا قلبي»، وذلك بعد طرح الجهة المنتجة للعمل البوستر الرسمي، إذ من المقرر أن تعرض قناة «ON»، أولى حلقات العمل قريبا.

ويشارك في بطولة المسلسل، ريم مصطفي، بسمة، دنيا ماهر، حازم سمير، نور محمود، ليلى حسين، إبرام سمير، عمرو عبدالعزيز، هالة فاخر، محسن محي الدين، أحمد صيام، إسماعيل فرغلي، ماجدة منير، الطفلة ريما مصطفى، الطفل سليم مصطفي، وسما إبراهيم، ومن تأليف باسم علي الخطيب، وآخرين.

مشاركة ريم مصطفى في فيلم العنكبوت

كما شاركت ريم مصطفي في فيلم «العنكبوت»، الذي عرض في موسم عيد الفطر، الذي تدور أحداثه في إطار الحركة الممزوجة بالإثارة حول تاجر مخدرات خطير، يتمكن من تصنيع مواد مخدرة جديدة، ويبيعها، ويقع في العديد من المشاكل والمطاردات من قبل الشرطة.

وانتهت ريم مصطفي مؤخرا، من تصوير مسلسل «دوبامين»، الذي يتضمن 15 حلقة على إحدى القنوات الفضائية، خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد انتهاء التصوير الأيام الماضية، إذ تجسد شخصيتها من خلال أحداث العمل الرئيسية، التي ترتبط بشخصية «زيدان»، الذي يجسدها الفنان محمد كيلاني، وذلك حسبما أعلن في بيان سابق.