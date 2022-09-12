«بيزنيس توداي»: الاقتصاد البريطاني مهدد بالدخول في ركود مع تراجع النمو

أوضحت السلطات البريطانية، اليوم، أن الاقتصاد البريطاني شهد معدلات نمو أقل من المتوقع في يوليو، الأمر الذي ينذر بالركود، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة الذي أضر بالطلب على الكهرباء وأدى إلى قفزة في تكلفة المواد الخاصة بقطاع البناء، وفق ما أوردته صحيفة «بيزنيس توداي».

ارتفاع مستوى التضخم بنسبة 10% في بريطانيا

وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له في 40 عامًا عند 10%، وتوسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% عن يونيو الماضي، وهو أضعف من متوسط التوقعات البالغ 0.4%، حيث أن الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الثلاثة حتى يوليو كان ثابتًا مقارنة بفترة الثلاثة أشهر السابقة.

الاقتصاد البريطاني مهدد بالانكماش

وقال اقتصاديون للصحيفة، إن بيانات يوم الإثنين تشير إلى أن الاقتصاد قد يكون في طريقه للانكماش خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، بعد أن انكمش بنسبة 0.1% من أبريل إلى يونيو.

وقال جيك فيني، الخبير الاقتصادي في «برايس ووترهاوس كوبرز»: «هذا يعني أن المملكة المتحدة تدخل في ركود تقني لأول مرة منذ انتهاء قيود إغلاق كورونا».

وفي نفس السياق، قال بول ديلز من «كابيتال إيكونوميكس»، إن الانتعاش الصغير المخيب للآمال في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في يوليو يشير إلى أن الاقتصاد لديه القليل من الزخم وربما يدخل بالفعل في حالة ركود.

وفي أغسطس، توقع بنك إنجلترا ركودًا لخامس أكبر اقتصاد في العالم يستمر من نهاية عام 2022 حتى أوائل عام 2024، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى الضرر الذي لحق بمستويات المعيشة جرّاء أسعار الطاقة، بسبب الحرب في أوكرانيا.

100 مليار جنيه استرليني للتخفيف من أزمات الاقتصاد

في الأسبوع الماضي، أعلنت ليز تراس، رئيس مجلس الوزراء، عن سقف أسعار الطاقة المحلية بجانب جولة متوقعة من التخفيضات الضريبية لتقليل مخاطر مثل هذه الضربة المطولة للاقتصاد، وأعلنت عن تخصيص 100 مليار جنيه استرليني لذلك الغرض، ما قد يسبب إرهاقا للمالية العامة البريطانية التي هي مرهقة بالفعل بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع مستويات التضخم.

وقال مكتب الإحصاء الوطني «ONS»، إن الأدلة تشير إلى أن الارتفاع المفاجئ في أسعار الطاقة يغير سلوك المستهلك مشيرًا إلى انخفاض الطلب على الطاقة.