«نتفليكس» تعلق تصوير مسلسل The crown حدادا على الملكة إليزابيث

علقت منصة الأفلام الرقمية نتفلكس، تصوير الجزء الخامس من مسلسل The Crown، حدادًا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية، لافتة إلى أنّه تم الانتهاء من تصوير النصف الأول من الجزء الخامس للمسلسل.

تعليق تصوير الجزء الخامس من مسلسل The Crown

وقال الناطق باسم «نتفليكس» لوكالة «فرانس برس»، قبل يومين، إنّ تعليق تصوير مسلسل The Crown، جاء احترامًا للملكة التي وافتها المنية يوم الخميس الماضي.

وتدور أحداث الجزء الخامس من مسلسل The Crown، حول حياة الملكة إليزابيث الثانية، محققًا نجاحًا كبيرًا أثناء عرض أجزائه الأربعة السابقة.

انطلاق سلسلة The Crown

وانطلق الموسم الأول من مسلسل The Crown، الحائز على عدة جوائز «إيمي»، عام 2016، وتدور أحداث الجزء الأول حول الملكة اليزابيث الثانية، بعدما بلغت سن الخامسة والعشرين من عمرها، وتواجه الاحتمالات الشاقة المرتبطة بقيادة المملكة البريطانية الأكثر شهرة في العالم.

شخصيات الملكة إليزابيث في مسلسل The Crown

وجسدت شخصية الملكة اليزابيث الثانية في الجزئين الأول والثاني من المسلسل، الممثلة البريطانية كلير فوي، بينما جسدت أوليفيا كولمن شخصية الملكة في الجزئين الثالث والرابع، وتدور أحداثهما حول الألم الذي عصر بالعائلة المالكة بعد فقدان الأحباء، بينما تنطلق المملكة المتحدة نحو بداية جديدة، ولكن سرعان ما تكتشف الملكة أن حليف مقرب قد يكون في الأصل جاسوس سوفيتي.

الممثلة إميلدا ستونتون تجسد شخصية الملكة إليزابيث في الجزء الخامس

ونشرت منصة «نتفليكس»، فيديو ظهرت فيه الممثلة إميلدا ستونتون، تجسد شخصية الملكة في الجزء الخامس من مسلسل The Crown، وهي تجلس على كرسي الملكة إليزابيث في كواليس المسلسل، وتحدثت عن دورها في العمل من خلال شخصية الملكة إليزابيث، استكمالاً لدور الممثلة أوليفيا كولمان في الموسم السابق، وعبّرت إميلدا في الفيديو عن سعادتها لأداء دورها في المسلسل، وعبّرت أيضاً عن قلقها، بسبب الدور وأدائها للشخصية.