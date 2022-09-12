عبده أبو عايشة: القضاء المصري حصن قوي وسيادة أحكامه فخر للدولة

قال النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، إن القضاء في مصر، مؤسسة مستقلة قوية شامخة، لا يتدخل في عملها أحد، وهناك احترام كامل من القيادة السياسية لمؤسسة القضاء، وطوال السنوات الماضية، كان لها كلمتها العليا في كثير من القضايا، وبالخصوص قضايا الإرهاب.

دعم دور السلطة القضائية

وأشاد «أبو عايشة» في تصريحات للصحفيين، اليوم، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمام رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر السادس، الذي نظمته المحكمة الدستورية المصرية، بتأكيده على حرص مصر على دعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الأفريقية، وذلك في إطار سيادة الشرعية الدستورية.

وأوضح النائب عبده أبو عايشة، أنها إشارة مهمة لحرص مصر على استقلال القضاء من ناحية، وتعزيز دور المؤسسات القضائية الأفريقية من ناحية أخرى.

تحقيق التوازن بين حقوق وحريات المواطنين

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تحقيق التوازن بين حقوق وحريات المواطنين، وبين مباشرة السلطات العامة لوظائفها، أمر أساسي لاستقرار الأمم والمجتمعات.

وأوضح أبو عايشة، أنه رغم الهجمات الضارية من جانب مؤسسات وقوى مشبوهة في الخارج، ومنظمات معروفة بتوجهاتها، إلا أن القضاء في مصر، أثبت إنه حصن أصيل من حصون الدولة المصرية، وسيادة كلمته وأحكامه فخر للدولة المصرية.

واختتم، بأن الفصل بين السلطات في مصر التشريعية والتنفيذية والقضائية أمرا يحتذى به، عبر كل الدول العربية والإفريقية