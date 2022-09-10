رئيس مجلس الشيوخ: مصر ترحب دائما بكل إفريقي يحمل راية البناء والتنمية

قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إنَّه «لمن دواعي الشرف والامتنان أن نشهد صرحًا جديدًا من انطلاق النسخة السادسة من فاعليات اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمحاكم العليا الذي صار رمزًا وشاهدًا على إرادة صلبة لأبناء إفريقيا والإخلاص والرغبة فى تبادل الرؤى ليكون النجاح حليفنا».

اجتماع القاهرة شاهد على الإرادة الصلبة لأبناء إفريقيا

وأضاف «عبدالرازق»، خلال كلمته في اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، أنَّ السفارة المصرية ووزارة العدل لهما دور كبير في فكرة انعقاد هذا المؤتمر واللذان لم يدخرا وقت ومجهود في نجاح هذا المؤتمر، مؤكّدا أنَّ مصر ترحب دائما بكل إفريقي يحمل راية البناء والتنمية لرفع شأن قارتنا.