‏وزير التموين: ‏لا صحة مطلقا لاستيراد مصر 90% من احتياجاتها بالقمح

نفى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ما تردد بشأن استيراد مصر 90%؜ من احتياجاتها من القمح، مطالباً بتحري الدقة في الأرقام والإحصاءات عند الحديث عن حجم الصادرات والواردات المتعلقة بالسلع الغذائية وخاصة القمح.

حجم استيراد مصر من القمح لا يتعدى 51%

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، خلال الجلسة العامة لـ«منتدى البيئة والتنمية 2022 الطريق لشرم الشيخ cop27» الذي ينظمه المجلس العربي للمياه تحت رعاية وزارة الخارجية: «إنه لا صحة مطلقاً لما يطلقه بعض المغرضين عن حجم استيرادنا من القمح وأن حجم استيراد مصر من القمح لا يتعدى 51%.

وأشار إلى الإنتاج المحلي يتزايد عاماً بعد آخر وأنه بلغ العام الجاري أكثر من 3.5 ملايين طن، وأن مخزون مصر من القمح و السلع الاستراتيجية آمن و يكفي لأكثر من 6 أشهر.

لا يوجد ما يسمى بالاكتفاء الذاتي من محصول ما

أكد أنه لا يوجد ما يسمى بالاكتفاء الذاتي من محصول ما معللًا ذلك بوجود تعامل تجاري بين جميع الدول المنتجة استيرادا وتصديرا.

وثَمن الوزير فكرة الزراعة خارج البلاد مشيراً إلى أن السودان به موارد مائية وفيرة وأراضٍ خصبة يمكن الاستثمار فيها بزراعة المحاصيل التي يحتاجها الوطن العربي كله.