مزارعو كفر الشيخ يستعدون لموسم زراعة القمح: «هنخليها جنّة عيدان دهب»

وسط أراضيهم السمراء التي تُروى بالعرق من على جباهم جراء ما يقومون به وهم يشقون بفؤوسهم الحقول ليتحول سمار طينها إلى جنة خضراء وواحة من الزرع الأصفر لمحصول القمح، إذ تراهم في سباق مع الزمن للذهاب لحقولهم ليزرعوا ويسقوا الزرع ليفيض الخير لمصرنا الغالية.

حرث الأرض قبل أسبوعين من زراعة القمح

قال سلامة صديق، مزارع من أبناء محافظة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، إننا حصدنا محصول الأرز وكان الخير وفيرا وسوف نقوم بحرث الأرض بالجرار الزراعي حرثتين ثم نقوم خلال أسبوعين أو ثلاثة من الأن بزراعة محصول القمح في 30 سبتمبر الجاري، وذلك من خلال تجهيز 70 كيلو قمح تقاوي لزراعة الفدان الواحد بما يعادل 6 «كيلات» قمح.

وتابع: «ثم نقوم بوضع نحو 4 مقطورات سماد بلدي للفدان الواحد قبل إلقاء بذور القمح في التربة مع إضافة 4 شكائر من السوبر الفوسفات لتحسين التربة مع أول رية للزراعة».

ويشاركه في الرأي محمد محمود، مزارع من أبناء المحافظة، أن محصول القمح هو محصول الخير ولا غني عنه مطلقاً لأنه زاد البيوت وخير يفيض في حولنا لصالح شعب مصر العظيم.

وأشار إلى أن الأرض هي رأس مالهم منها تخرج المحاصيل الزراعية والخضروات وأشجار الفاكهة وهي عصب الاقتصاد المصري في ظل اهتمام كبير من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالفلاحين ودعمهم لبناء اقتصاد زراعي قوي، علاوة على زراعة مليون فدان من الأراضي الزراعية الجديدة.

محصول القمح من المحاصيل الاستراتيجية

ومن جانبه أشار الدكتور حاتم أبو عالية، أستاذ التنمية الريفية، بمركز بحوث المحاصيل الزراعية بسخا بالمحافظة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن محصول القمح من المحاصيل الاستراتيجية المهمة في مصر، ولذلك يعي الكثير من المزارعين هذا الأمر ويزرعون مساحات تغطي ما يلزمهم من تخزين وتسليم الفائض للشون المخصصة لهذا الأمر.

كما وجه «أبو عالية» الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على ما يقدمه من فكر واع في مجال الأمن الغذائي والمحاصيل، وذلك من خلال زيادة الرقعة الزراعية بمصر ودعمه لمجالات الزراعة الحديثة والتوسع بها.

تجدر الاشارة إلى أن المساحة المنزرعة بالعام الماضي 2021 قد بلغت 254 ألف فدان قمح بمحافظة كفر الشيخ، وجاري تحديد المساحة الجديدة التي سوف تزرع بمحصول القمح.