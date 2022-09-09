اهتمام الدولة بالفلاح.. وقف ضريبة الأطيان وزيادة سعر القمح وتبطين الترع

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تهنئة مزارعي مصر في يوم عيدهم، بحسب ما ذركته صفحة السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قائلًا: «خالص تقديري واحترامي لفلاحي ومزارعي مصر في كل ربوع الوطن، في يوم عيدهم الذي استعادوا فيه كرامتهم وعزّتهم.. لقد ظل الفلاح المصري على مر الزمان يبذل الجهد والعرق وبأعلى صفات التفاني والإخلاص لتحقيق الأمن الغذائي للدولة».

وأضاف: «ستظل توجيهاتي المستديمة للحكومة ببذل كل الجهود الممكنة لدعم الفلاح، وتوفير سبل الحياة الكريمة له ولأسرته والارتقاء بحياتهم المعيشية، وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم، وتقديم حوافز مالية إضافية لتوريد إنتاجهم من المحاصيل».

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز هدايا الرئيس السيسي لفلاحي مصر، ممثلة في التالي:

مد وقف ضريبة الأطيان الزراعية

وتحت رعاية ووصاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها يوم الأربعاء الموافق 15 يونيو من العام الحالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد فترة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم 147 لسنة 2020، ويجوز مد الوقف لسنة أخرى بقرار من مجلس الوزراء، دون أن تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، وهذا يعني أنه تم مد فترة إيقاف العمل بضريبة الأطيان حتى نهاية شهر يوليو 2023، ويجوز مدها حتى شهر يوليو 2024.

مشروع تبطين الترع

وجَّه الرئيس السيسي بتنفيذ مشروع تبطين الترع الذي يُعد أكبر مشروع على مستوى العالم لإعادة تأهيل الترع يحدث في العصر الحديث لتبطين 20 ألف كيلومتر من الترع لأول مرة في تاريخ مصر، لتحقيق العدالة في توزيع المياه، ورفع كفاءة الأراضي في المناطق التي تم تبطين الترع بها.

كما يتم الحفاظ على كل نقطة مياه تقع من خلال الأمطار ويتم إعادة شحن الخزان الجوفي من خلال السدود في المناطق الجبلية، وهو أمر يستفيد منه البدو في الزراعة والري والاستخدامات المنزلية.

المشروع القومي للصوامع

ووفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم عمل المشروع القومي للصوامع الذي يُعد أحد أهم المشروعات القومية التي أولتها الدولة المصرية اهتمامًا خاصًا، ورصدت له التمويل الخاص وكل أنواع الدعم لتحديثه وتطويره وإنشاء الصوامع الجديدة.

ونظرًا لأهمية القمح كسلعة غذائية رئيسية واعتباره المحصول النقدي الاستراتيجي قامت الدولة بإنشاء صوامع حديثة في كل محافظات الجمهورية لتخزين القمح وحفظه وفق أحدث نظم تكنولوجيا التخزين في العالم وتطبيق النظم الحديثة في إدارتها.

فهو من خطط الدولة للحفاظ على الغذاء وتأمين المخزون الاستراتيجي منه، وتضمّن إنشاء نحو 50 صومعة، بسعة تخزينية تقدر بنحو 1.5 مليون طن، موزعة على 17 محافظة، ويتضمن المشروع القومي للصوامع 50 صومعة لتخزين القمح والغلال يتم تنفيذها وإنشاؤها فى 17 محافظة، وهي: «برقاش بالجيزة، وميت غمر وشربين بالدقهلية والقنطرة شرق شمال سيناء، وطنطا بالغربية ومنوف بالمنوفية وههيا بالشرقية ودمنهور بالبحيرة والصباحية بالإسكندرية وقنا وشرق العوينات بالوادي الجديد وبنها بالقليوبية وبنى سويف والفيوم وبهنسة والشيخ فضل».

وتضم مصر الآن نحو 70 صومعة على مستوى محافظات الجمهورية، وهي مصممة بأحدث أساليب التكنولوجيا والتقنيات الموجودة في العالم.

وضع سعر استرشادي ألف جنيه لإردب القمح

ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي يوم الأربعاء الموافق 31 أغسطس من العام الجاري، على اعتماد السعر الاسترشادي للقمح، بحيث يكون سعر الإردب 1000 جنيه، للموسم المقبل «توريدات عام 2023»، في إطار اهتمام الدولة بدعم المزارعين، وتشجيعًا لهم على زراعة القمح وتوريده، ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي.

وأكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة لـ«الوطن»، رفع سعر توريد الإردب من 885 جنيهًا إلى 1000 جنيه، مشيرًا إلى أنّ هذا سعر استشرادي وقد تكون هناك زيادات أخرى، على غرار الموسم الماضي بإضافة حوافز لسعر التوريد.