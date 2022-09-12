وزارة الزراعة تعلن عن 18 وظيفة قيادية.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن 18 وظيفة قيادية بالديوان العام للوزارة، وفقا لأحكام القانون 81 لسنة 2016 وهي من المجموعات النوعية للوظائف القيادية ويشترط في شغل الوظيفة المهارات الأساسية واجتياز البرامج التدريبية التي يحددها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بنجاح مع إجادة اللغة الإنجليزية وتطبيقات الحاسب الآلي والإلمام بالقوانين واللوائح والإجراءات التي تمكن من أداء مسئولية الوظيفة وقضاء مدة بينية قدرها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الأدنى، أو قضاء مدة كلية مقدارها تسعة عشر عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة العمل المطلوب.

شروط التقدم للوظائف

كما يشترط في المتقدم الحصول على مؤهل عالي يتناسب مع نوع وطبيعة العمل وتقارير كفاية بتقدير امتياز آخر ثلاث سنوات.

تستقبل الطلبات بالأمانة الفنية للجان الدائمة للوظائف القيادية والإشرافية، بالدور الرابع بالوزارة، حتى 10 أكتوبر المقبل وتقدم الأوراق مرفق بها أصل + 7 صور تتضمن «طلب شغل وظيفة – بيان حالة وظيفية – شهادة قانونية – البطاقة الشخصية – 8 صور شخصية – بيان أبرز الإنجازات معتمد – بيان بالمقترحات».

الوظائف المطلوبة بوزارة الزراعة

والوظائف المطلوبة طبقا للإعلان المنشور على بوابة الوظائف الحكومية، كالتالي:

- مدير الإدارة العامة للمتابعة والتقييم.

- مدير الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والسياسات.

- مدير عام الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.

- مدير عام الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات.

- مدير عام الإدارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفني.

- مدير عام الإدارة العامة للإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني.

- مدير عام الإدارة العامة للتطوير المؤسسي.

- مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب.

- مدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية.

- مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية.

- مدير عام الإدارة العامة للأمن.

- رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية.

- رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية.

- رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

- رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية.

- رئيس قطاع التعاونيات والمديريات والتدريب.

- رئيس قطاع الإنتاج الزراعي.

- رئيس قطاع الخدمات الزراعية.