كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنسيق معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة إدارة ومحاسبة وتجارة خارجية، ضمن تنسيق المرحلة الثالثة التي أعلنت اليوم، لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، للقبول بالجامعات العام الدراسي الجديد.

وأضافت الوزارة عبر موقع التنسيق الإلكتروني، أن الحد الأدنى لتنسيق معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة إدارة ومحاسبة وتجارة خارجية 232.0 درجة، موضحة أنه يمكن الحصول على نتيجة تنسيق المعهد من موقع التنسيق الإلكتروني، برقم الجلوس والرقم السري.

الحدود الدنيا للمعاهد

معهد الوادى العالي للعلوم الإدارية قسم تسويق وادارة اعمال 211.0 درجة.

معهد الوادى العالي للعلوم الإدارية قسم محاسبة 210.0 درجة.

العالي سياحة وفنادق الغردقة 210.0 درجة.

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 210.0 درجة.

معهد عالي سياحة وفنادق كنج مريوط 210.0 درجة.

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول 210.0 درجة.

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية 210.0 درجة.

المصري العالي سياحة وفنادق بمصر الجديدة 210.0 درجة.

المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات 210.0 درجة.

العالي الفندقى بالأقصر إيجوث 209.0 درجة.

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية 209.0 درجة.

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار 209.0 درجة.

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش شعبة دراسات سياحية وفندقية وارشاد سياحى (بالمقر البديل بالاسماعيلية) 208.0 درجة.

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة 208.0 درجة.

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة 208.0 درجة.

العالي حاسب وادارة شعبة نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط 208.0 درجة.

العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية 208.0 درجة.

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات 208.0 درجة.

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى 207.0 درجة.

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح 206.0 درجة.

المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى 206.0 درجة.

العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر 206.0 درجة.