معهد الألسن العالي مدينة نصر 2022.. تعرف على الأوراق المطلوبة

بعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة، يبدأ الطلاب في البحث عن المعاهد المتاحة في تلك المرحلة، ومنها معهد الألسن العالي مدينة نصر 2022، حول ماهية المعهد، والتخصصات التي يتحها للطلاب والأوراق المطلوبة للالتحاق، وغيرها.

وفيما يلي تستعرض «الوطن»، ضمن الموضوعات الخبرية التعليمية التي تنشرها لطلاب الشهادة الثانوية، كل ما تريد معرفته عن معهد الألسن العالي مدينة نصر 2022 وفقًا للموقع الرسمي للمعهد في السطور التالية:

معهد الألسن العالي مدينة نصر 2022

من أوائل المعاهد الخاصة في مصر، وتم إنشاؤه عام 1992، ويمنح الطلاب شهادات معادلة من المجلس الأعلى للجامعات، ويقدم خدمة التدريب العملي أثناء الدراسة، وإمكانية تقسيط المصروفات الدراسية، كما يتيح الحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه من كافة الجامعات.

التخصصات الدراسية في معهد الألسن العالي بمدينة نصر

ويمكن للطلاب الملتحقين بمعهد الألسن العالي، التخصص في واحد من 5 تخصصات يقدمها المعهد وهي كالآتي:

شعبة نظم المعلومات الإدارية

شعبة إدارة الأعمال

شعبة المحاسبة

شعبة تجارة خارجية

شعبة سياحة وفنادق.

الأوراق المطلوبة للالتحاق بمعهد الالسن العالي

ووفق المعلن على الموقع الرسمي للمعهد فإن الأوراق المطلوبة من طلاب الشهادة الثانوية للالتحاق بالمعهد تتمثل في الآتي:

- أصل بطاقة الترشيح للمعهد من مكتب التنسيق.

- أصل المؤهل الدراسي من واقع الملف الذي يحصل عليه الطالب.

- أصل شهادة الميلاد مميكنة.

- عدد 6 صور شخصية بخلفية بيضاء ومقاس 4 في 6.

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب والأصل للاطلاع.

- نموذج 2 جند.

- نموذج 6 جند.

أما في حالات إعادة قيد الطالب، وتقديم الأوراق مباشرة للمعهد فأنه يحتاج إلى الأوراق الآتية:

- ملف التنسيق.

- بطاقة الترشيح الخاصة بالعام السابق إن وجدت.

- البطاقة العسكرية للذكور نموذج 6 جند.

- صورة موافقة التحويل للعام السابق.

عنوان معهد الألسن العالي بمدينة نصر

ويقع معهد الألسن العالي في القاهرة - مدينة نصر- امتداد شارع مكرم عبيد – المنطقة الثامنة.