تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. أسماء وأماكن المعاهد الخاصة العالية الهندسية

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قائمة المعاهد الخاصة العالية الهندسية، بالتزامن مع انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة غداً السبت الموافق 3 سبتمبر الجاري، موضحاً في بيان له، أن عدد المعاهد العالية الخاصة القائمة حاليًا 178 معهدًا.

المعاهد الخاصة العالية الهندسية

وتضم (56) معهدًا، وهي على النحو التالي:-

1. معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران بإمبابة – جيزة.

2. معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا.

3. معهد طيبة العالي للهندسة بالقاهرة.

4. معهد الدلتا للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

5. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس - القاهرة الجديدة

6. معهد الصفوة العالي للهندسة.

7. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش.

8. المعهد العالي للهندسة بـ 6 أكتوبر.

9. معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر.

10. معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطموه- الجيزة.

11. الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي.

12. معهد الجزيرة العالي للهندسة التكنولوجيا بالمقطم.

13. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة.

14. معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرا منت.

15. المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الهندسة والإدارة بالتجمع الخامس- القاهرة الجديدة.

16. معهد السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام.

17. الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بـ6 أكتوبر.

18. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ

19. معهد الاسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا بسموحة- الإسكندرية

20. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

21. المعهد العالي للهندسة ببلبيس

22. أكاديمية أخبار اليوم بـ6 أكتوبر

23. المعهد التكنولوجى العالي بالعاشر من رمضان

24. المعهد التكنولوجى العالي فرع السادس من أكتوبر

25. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة

26. معهد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا بـ6 أكتوبر

27. معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

28. معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة بالتجمع الخامس- القاهرة الجديدة

29. معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية

30. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة

31. المعهد العالي للهندسة بمدينة الشروق

32. المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو

33. المعهد العالي للفنون التطبيقية ب6 أكتوبر

34. المعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس

35. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق

36. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالأقصر

37. معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

38. معهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

39. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج

40. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكينج مريوط- الإسكندرية

41. المعهد الكندي العالي للهندسة ب6 أكتوبر

42. معهد القناة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالسويس

43. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا

44. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى

45. المعهد العالي لتكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة

46. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب

47. معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم

48. الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربى

49. المعهد العالي للهندسة الإلكترونية ببلبيس

50. معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

51. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية

52. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بسوهاج

53. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة

54. المعهد العالي للهندسة وتكنولوجيا السيارات بمدينة هليوبوليس الجديدة

55ـ المعهد التكنولوجي العالي ببني سويف

56ـ المعهد العالي لتكنولوجا النقل ـ وردان ـ الجيزة

وقالت وزارة التعليم العالي، إنه يوجد العديد من الكليات والمعاهد التي بها أماكن شاغرة لطلاب الثانوية العامة في تنسيق المرحلة الثالثة، مشددة على الطلاب بضرورة كتابة الرغبات بدقة على موقع التنسيق الإلكتروني.