برنامج التعليم التبادلي بـ«سياحة وفنادق» الفيوم.. «هتشتغل من أول يوم دراسة»

شهد برنامج إدارة وتشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي بالسياحة والفنادق، إقبالاً كبيراً من طلاب الثانوية العامة «شعبة علمي» خصوصاً في تنسيق المرحلة الثالثة، نظراً للمميزات التي يوفرها البرنامج، الذي نشأ بالاشتراك بين كلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم والشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية «أمريكانا مصر»، بنظام الساعات المعتمدة لطلاب الثانویة العامة المصـریین والعاملین بالشـركة، والذي یتیح لحامله العمل في العدید من المطاعم الشهيرة التابعة للشركة.

ویساعد البرنامج على بناء شخصیة الطلاب من خلال اكتساب مجموعة من المهارات العملیة مثل القدرة على العمل في فریق عمل، والتواصل الفعال، وحل المشكلات، وإتخاذ القرارات.

مميزات نظام التعليم التبادلي

ویتمیز البرنامج بتوفیر التدریب المیداني للملتحقین على رأس العمل مما یتيح لخریج كلية السياحة والفنادق التواصل مع الشركة بشكل مباشر والعمل بها.

الخطة الدراسية للكلية

وأعلنت كلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم، في بيان لها على الموقع الرسمي للكلية، أنّ الخطة الدراسية لبرنامج إدارة وتشغيل المطاعم يتضمن برامج دراسیة لتأهیل الطالب للحصول على درجة البكالوریوس في إدارة وتشغیل المطاعم بنظام التعلیم التبادلي والذي یتكون من محتوى أكادیمي ويتم تدريسه لیوم واحد أسبوعياً، وباقي الأسبوع لمدة 5 أيام يحصل الطالب على تدريب عملي في مطاعم الشركة.

مدة الدراسة بالبرنامج

وتبلغ مدة الدراسة في برنامج التعليم التبادلي أربعة سنوات، والطالب الذي یدرس المقررات مقسمة على فصول ومستویات دراسیة یمكنه إنهاء المتطلبات قبل ذلك بفصل واحد على الأكثر.

شروط الالتحاق بالبرنامج

ووفقاً لموقع كلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم، فإنّ القبول في البرامج الدراسیة يخضع إلى عدة شروط وهي:

1- أن یكون من بین العاملین بمطاعم الوجبات السریعة وكافة المطاعم المتخصصة التابعة للشركة المصریة للمشروعات السیاحیة.

2- أنّ يكون المتقدم مصري الجنسية.

3- المتقدم للبرنامج من غير العاملين يتم إلحاقه بالشركة بصفته متدرب أو طالب لمدة شهرين لاختبار قدرته على الالتحاق بالبرنامج.

4- أن یكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانویة العامة وما یعادلها لنفس العام.

5- يحق للشركة اختيار تسجيل الطلبة في البرنامج الدراسي «إدارة وتشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي».

6- السماح بتحويل الطلاب المقيدين في الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة للالتحاق للدراسة بالبرنامج، على أن يتم عمل المقاصة الدراسية واعتمادها من كلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم.

7- يجوز قبول طلاب محولین من كلیات أو معاهد جامعیة مناظرة أو أي مؤسسات تعلیمیة تابعة لوزارة التعلیم العالي طبقاً لشروط التحویل التي یحددها قانون تنظیم الجامعات والمجلس الأعلى للجامعات.

8- أن یجتاز المتقدم الكشف الطبي في مستشفى الفيوم الجامعي.

9- أن یجتاز المتقدم الكشف الطبي للعاملین بالأغذیة والمشروبات.

10- يشترط اجتیاز اختبارات القبول التي تحددها الشركة المصریة للمشروعات السیاحیة العالمیة.

11- أن یكون المتقدم متفرغًا تفرغًا كاملاً للدراسة النظریة والتدریب العملي على رأس العمل.

المصروفات الدراسية

تقوم الشركة بسداد رسوم تسجیل الطلاب المتدربین الملتحقین بالبرنامج وذلك للفصول والمقررات الدراسیة الأكادیمیة التي تتم بكلیـة السـیاحة والفنـادق جامعـة الفیـوم، وذلـك بعـد شهرین مـن بدایـة الدراسـة كحد أقصى لكـل فصـل دراسـي وذلـك للتأكـد مـن عـدد الطلاب العـاملین الملتحقین بالبرنامج والملتـزمین والمنتظمین فـي التعلیم العملـي علـى رأس العمل وفـي الدراسة الأكادیمیة بكلیة السیاحة والفنادق جامعة الفیوم، لعدد ثمانیة فصول دراسیة.

الأوراق المطلوبة للتقديم

وتضم الأوراق المطلوبة للتقدم لنظام التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم:

1- أصل شهادة المؤهل الدراسي.

2- نتيجة الكشف الطبي المعتمد.

3- 6 صور شخصية.

4- بطاقة 6 جند للذكور.