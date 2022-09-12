براءة أحمد بسام زكي في قضية مضايقة فتيات داخل الجامعة

قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، بقبول الاستئناف المقدم من أحمد بسام زكي، الصادر فيه حكما بحقه بالسجن 3 سنوات، لإدانته بمضايقة عدد من الفتيات داخل الجامعة، وإزعاجهن بالاتصالات والرسائل، وبراءته من التهم المنسوبة إليه.

أحمد زكي بسام نُسبت إليه تهمة إساءة استخدام وسائل التواصل

وقضت المحكمة في وقت سابق، خلال شهر ديسمبر من العام الماضي، بمعاقبة المتهم أحمد بسام زكي، بالسجن لمدة 3 سنوات مع الشغل، بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق مضايقة 3 فتيات.

وفي قضية أخرى بنفس التهمة وهو مضايقة عدد من الفتيات في الجامعة، أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، حكما على المتهم أحمد بسام زكي، في وقت سابق، بالسجن لمدة 8 سنوات بتهمة مضايقة 3 فتيات عن طريق الاتصال بهن وإرسال رسائل لهن، وكان من بين المجني عليهن طفلة.

المتهم ارسل رسائل لفتيات عبر الهاتف

وكشف أمر إحالة المتهم الذي حمل رقم 2022 لسنة 2020، أنَّ المتهم أحمد بسام زكي، تعمد مضايقة المجني عليها «ف.س»، بإرسال رسائل لها عبر تطبيق «واتساب»، ما يعد إساءة لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، كما ضايق المجني عليها «ن. ع»، خلال مكالمة هاتفية بينهما، وتعمده مضايقتها بتكرار الاتصال ومراسلتها دون رضاها أو وجود مقتضى لذلك.