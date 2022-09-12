الحكم بحبس عمرو مجايفر سنتين وغرامة مليون جنيه في «التهرب الضريبي»

قضت محكمة جنح التهرب الضريبي، غيابيًا بمعاقبة عمرو مجايفر، بالحبس سنتين مع الشغل، وكفالة 100 ألف جنيه، وتغريمه مبلغ مليون و380 ألفًا و5 جنيهات، وهو مبلغ مماثل لقيمة الضريبة المفروضة؛ لاتهامه بالتهرب من الضرائب.

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز صادق، وحضور المستشار أحمد عبدالعليم، وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفي.

التهرب من دفع الضرائب

وأسندت النيابة لعمرو سيد محمود محمد، الشهير بـ«عمرو مجايفر» ممثل ودوبلير، وبائع قطع غيار سيارات، أنّه في الفترة من 2006 إلى 2017، تهرب من دفع الضرائب والمقدرة بمبلغ مليون و380 ألفًا و5 جنيهات.

وأحالت النيابة الممثل عمرو مجايفر لمحكمة جنح التهرب الضريبي، والتي قضت غيابيا بحبس الممثل عمرو مجايفر سنتين مع الشغل.