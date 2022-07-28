شاكيرا ترفض التسوية في قضية التهرب الضريبي.. والمحاكمة الخطوة المقبلة

رفضت المغنية العالمية شاكيرا، التسوية التي عرضها عليها الادعاء الإسباني في قضية الاحتيال الضريبي المتهمة فيها بالتهرب من دفع 14.5 مليون يورو، لتكون الخطوة المقبلة هي المحاكمة، وأوضحت المعنية الكولمبية في بيان صحفي سبب رفضها للتسوية المقترحة، التي لم يتم الكشف عن شروطها، قائلة إنها واثقة من براءتها وبالتالي هي غير مضطرة لقبول التسوية.

وأكدت شاكيرا، في البيان الصحفي الصادر عنها، أنها تفي دائمًا بجميع التزاماتها الضريبية، وقالت إنها تعتبر القضية «انتهاكاً كاملاً لحقوقها»، وشدد البيان على أن المغنية واثقة تماما من براءتها وبالتالي لا تقبل التسوية، وفقا لما نشرته وكالة «رويترز» الإخبارية.

شاكيرا برفقة طفليها على شواطئ المكسيك

وتتواجد شاكيرا حاليا في المكسيك، حيث نشرت مجموعة من الصور على الشاطئ برفقة نجليها من جيرارد بيكيه، ميلان 9 سنوات، وساشا 7 سنوات، حيث ظهرت بملابس السباحة دون أي مساحيق تجميل، بدت والدة طفلين سعيدة بقضاء بعض الوقت بمفردها مع أطفالها.

وشاكيرا متهمة بالتهرب الضريبي من دفع 14.5 مليون يورو، كدخل ضريبي بين عامي 2012 و 2014، بينما تقول شاكيرا إنها لم تكن تعيش في إسبانيا خلال تلك الفترة، وإنها انتقلت إلى برشلونة في عام 2015، حيث عاشت مع صديقها السابق جيرارد بيكيه.

شاكيرا متهمة بالتهرب الضريبي.. ومطالبة بسداد 14.5 مليون يورو

في يوليو 2021، قال قاضي التحقيق إن هناك أدلة كافية لإجراء محاكمة بتهمة التهرب الضريبي المزعوم لشاكيرا في 2012 و2013 و2014، حيث أنها تواجدت أكثر من 200 يوم في إسبانيا في كل من تلك السنوات الثلاث، مما يجعلها مسؤولة عن دفع الضرائب في البلاد.

وينص قانون الضرائب الإسباني على أن أي شخص يقيم في إسبانيا لمدة ستة أشهر على الأقل ويوم واحد، أو 183 يومًا، في عام معين، يجب أن يدفع ضرائب في إسبانيا، حسبما قالت بياتريس جارسيا، مستشارة الضرائب في مدريد لشبكة «CNN».