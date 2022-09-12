تأجيل محاكمة الفنان أحمد آدم بتهمة التهرب الضريبي لـ3 أكتوبر

قررت محكمة جنح التهرب الضريبي المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم، لجلسة محاكمة الفنان أحمد آدم، بتهمة التهرب من دفع مبلغ مالي قدره 300 ألف جنيه للضرائب، لـ3 أكتوبر.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد غانم، وحضور المستشار أحمد عبدالعليم، وكيل النائب العام.

وبعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع الفنان أحمد آدم، وجّهت له تهمة التهرب من سداد الضرائب عن برنامجه «بني آدم شو»، الذي جرى عرضه خلال عام 2013، وأنّه وفقًا لوزارة المالية، فرض القانون غرامة مالية حدها الأدنى 200 جنيه، وحدها الأقصى 2000 جنيه على من يمتنع عن تقديم الإقرار الضريبي في موعده، أو قدمه متضمنًا بيانات غير صحيحة، تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة.

ونرصد مسيرة الفنان أحمد آدم، الذي حصل على بكالوريوس تجارة من جامعة الإسكندرية، وكانت بدايته الفنية من خلال مسرح الطفل في قصر ثقافة الحرية بالإسكندرية، إذ شارك في العديد من المسرحيات بعد أن قدمه الفنان محمد صبحي في مسرحية «إنت حر» عام 1981، ثم بعد ذلك مسرحيات «الهمجي» و«المهزوز» ما ساهم في شهرته، وانتقل بعدها للعمل في السينما، وقدّم شخصية «القرموطي» ببرنامج «سر الأرض» عام 1994، التي كانت نقطة انطلاقته الحقيقية.

وحينها حقق أحمد آدم نجاحًا كبيرًا، وتوالت أعماله الفنية التي تنوعت بين السينما والمسرح والتلفزيون، ومن أبرز أعماله «الرجل الأبيض المتوسط»، «معلش إحنا بنتبهدل»، «ربنا يخلي جمعة»، وله تجربة في مجال تقديم البرامج من خلال برنامج «بني آدم شو» عام 2011.