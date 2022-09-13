«المهندسين» تدعو شركات السياحة لمناقصات رحلات داخلية وخارجية وعمرة

وجهت نقابة المهندسين دعوة لشركات السياحة للمشاركة في المناقصات المحدودة لتنفيذ رحلات موسم عام 1444 هجريا و2022-2023 ميلاديا، وذلك على مستوى رحلات العمرة والرحلات الداخلية والرحلات الخارجية.

رحلات العمرة في نقابة المهندسين

وقالت نقابة المهندسين في دعوتها، إنه بخصوص رحلات العمرة فإنه من المقرر أن يتم طرح كراسة الشروط بداية من اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022، وأوضحت أن قيمة كراسة الشروط 250 جنيها، على أن يكون آخر موعد لتقديم عروض الأسعار السبت 24 سبتمبر 2022 الجاري في الثانية عشرة ظهرا.

الرحلات الداخلية والخارجية

وأشارت نقابة المهندسين إلى أنه من المقرر طرح كراسة الشروط الخاصة بمناقصات الرحلات الداخلية غدا الثلاثاء 13 سبتمبر على أن تبلغ قيمة كراسة الشروط 250 جنيها، علما بأن آخر موعد لتقديم عروض الأسعار الأحد 9 أكتوبر 2022 المقبل في الثانية عشرة ظهرا.

أما بخصوص مناقصات الرحلات الخارجية فأوضحت نقابة المهندسين أنه سيتم طرح كراسة الشروط بداية من يوم الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر 2022 الجاري، وقيمة كراسة الشروط 250 جنيها، علما بأن آخر موعد لتقديم عروض الأسعار يوم السبت الأول من أكتوبر 2022 المقبل في الثانية عشرة ظهرا أيضا.

وأضافت النقابة أنه يتم سحب كراسات الشروط من إدارة الرحلات والمصايف، 30 شارع رمسيس، القاهرة، الدور الخامس، على أن تقدم العروض بنظام المظروفين الفني والمالي.