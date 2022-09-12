نقيب المهندسين: تعديل مقترح للائحة التأديب تصل لشطب عضوية المخالفين

قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إن هناك تعديلات على لائحة آداب المهنة أو مزاولة مهنة الهندسة الخاصة بنقابة المهندسين لمواكبة التطورات الحالية تضع عقوبات قاسية للمهندس الذي يسيئ للمهنة وتصل تلك العقوبات حتى شطب العضوية.

لائحة تأديب نقابة المهندسين

وأوضح نقيب المهندسين في تصريح خاص لـ«الوطن» ردا على سؤال «ماذا لو قصر مهندس مدني في بناء منشأة وتسبب تقصيره في انهيارها وحدوث وفيات؟» قائلا: الأمور الجنائية في يد القضاء، ومن أساء للعمل والمهنة يحاسب عندنا أيضا، لكن الوضع الحالي، وفقا للقانون الذي تم تشريعه في سبعينات القرن الماضي، لا يناسب الطبيعة الحالية، والتعديلات توفر الحساب بشكل سريع وتضع عقوبات قاسية تصل إلى الشطب من عضوية النقابة، كما وضعنا بعض قواعد حساب المهندس الذي يخطئ وهي لائحة تأديب لمن يتعمد الخطأ.

تعديلات قانون نقابة المهندسين

وأشار النبراوي إلى أنه تم عمل تعديلات على قانون نقابة المهندسين من المقرر تقديمها إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الجديد أكتوبر المقبل، موضحا أنه يفكر في صياغة قانون جديد للنقابة على المدى البعيد بحسب تعبيره.

وبخصوص أبرز التعديلات على قانون نقابة المهندسين أوضح «النبراوي»، أنها تتعلق بمحاور منها هيكل الرسوم التي تحصلها النقابة من كل المنتجات الهندسية التي يشارك فيها الفكر الهندسي، متابعا: «وهو ما يعني زيادة في الإيرادات وهي حاليا محددة بتعريفة القرش والمليم مثل الحديد والأسمنت، والتعديل هو تحصيل ذات النسبة لكن بالقيمة الحالية، فقد يتحول القرش إلى جنيه على سبيل المثال».