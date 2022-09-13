إنجازات حياة كريمة في مطروح.. 103 مشروعات في 11 قرية بـ217 مليون جنيه

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إن مبادرة حياة كريمة في محافظة مطروح، مستمرة منذ انطلاقها وحتى الآن، وتستفيد منها العديد من القرى، وجرى الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى بشكل نهائي بنسبة تنفيذ 100%، وجاري حاليا التجهيز لبدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية، بعد أن انتهينا من الحلقات النقاشية للاحتياجات مع ممثلي القرى وممثلي المبادرة بوزارة التنمية المحلية، وبمشاركة رؤساء المدن والقرى التي ينفذ بها المبادرة، وسيتم البدء في تنفيذ المشروعات الجديدة خلال الأيام المقبلة، للانتهاء من هذه القرى في جميع الخدمات التي تحتاجها.

تنفيذ مشروعات حياة كريمة في مطروح

وأضاف محافظ مطروح في تصريح خاص لـ"الوطن"، اليوم الإثنين، أن حياة كريمة مشروع قومي بتوجيهات القيادة السياسية، هدفه النهوض بالقرى في كل الخدمات والمرافق التي تحتاجها من مياه شرب وطرق ومراكز شباب، وآبار وخزانات، وإنشاء منازل ورفع كفاءة منازل أخرى، وجرى تنفيذ المرحلة الأولى التي استمرت عامين.

وأوضح المحافظ، أنه جرى الانتهاء من تنفيذ أكثر من 103 مشروعات في 11 قرية بتكلفة 217 مليون جنيه، في قرى حلازين، وكشوك عميرة، وفوكة، وسيدي شبيب، وزاوية العوامة، والسلام، وسيدنا هود، والمراقى، وبهي الدين، وأبو مزهود، وشماس، منها مشروعات رصف شوارع بطول 18.5 كم بعدد 16 مشروعا، وتركيب 14 محول كهرباء جديد قدره 100 ك.ف في 14 مشروعا.

كذلك إنشاء وحدة صحية جديدة ورفع كفاءه 4 وحدات وإعادة تأهيل وبناء 138 منزل سكن كريم، وإنشاء 5 محطات لتحلية المياه، وإنشاء ملعبين خماسيين نجيل صناعي، ورفع كفاءة إثنين آخرين و3 مباني مراكز شباب، وإنشاء 8 محطات صرف صحي لا هوائي، وإنشاء 4 مدارس جديدة ورفع كفاءة 5 مدارس.

مشروعات بنية تحتية في مطروح

وأشار محافظ مطروح، إلى أنه جرى ضمن حياة كريمة تنفيذ مشروعات بنية تحتية منها رفع كفاءة 6 مباني وحدات محلية وإقامة خزانات تجميع مياه أمطار، وإنشاء 48 خزان مياه وحفر 93 بئر نشو و28 بئرًا رومانيًا، وصيانة 32 بئر نشو بإجمالي 153 بئرًا، وجاري تنفيذ المبادرة في 23 قرية بالمرحلة الثانية.