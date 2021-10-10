«مطروح»: دخول 14 مدرسة جديدة للخدمة منهم 6 عبر مبادرة حياة كريمة

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح، صباح اليوم، عددًا من المنشآت المدرسية والفصول بعدد من مدارس المحافظة البالغ عددهم أكثر من 1500 مدرسة، منهم 14 مدرسة جديدة بهم 6 مدارس أنشئوا من خلال مبادرة «حياة كريمة»، وذلك لخدمة 145 ألف طالب بمختلف المراحل التعليمية.

شعيب: وجهت بضروره الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية

وأضاف «شعيب»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأحد، أنه وجه بضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا حرصا على سلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة، مع توفير مناخ دراسي آمن، وكذا التزام الأهالي بتطبيق ذلك مع أبنائهم.

توفير خط أتوبيس من مشروع نقل الركاب لمنطقة المدارس

وأوضح أنه قام بتوزيع الهدايا على الطلاب بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد كما وجه بدراسة توفير خط أتوبيس من مشروع نقل الركاب لمنطقة المدارس من أجل التيسير على الأهالي والطلاب.

وأكد تفقده سير العملية التعليمية في يومها الأول بمدارس زاهر جلال الإعدادية بنات ومدرسة باحثة البادية ومدرسة حدائق مطروح الرسمية المتميزة للغات، كما أشار إلى توجيهه للأبنية التعليمية بضرورة تنفيذ مظلات للطلاب في فناء المدرسة لحماية الطلاب من حرارة الشمس أو الأمطار.

وتابع: «وجهنا بضرورة استمرار جولاتنا الميدانية من أجل متابعة انضباط كافة المدارس والالتزام من القائمين على العملية التعليمية وتذليل كل المعوقات لهم».