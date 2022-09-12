وفد التنسيقية يشارك في منتدى «نحو مدن مستدامة خضراء»

شاركت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في منتدى «نحو مدن مستدامة خضراء»، الذي نظمه المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بالتعاون مع مبادرة «مليون شاب متطوع للتكيف المناخي – سفراء المناخ».

وبحسب بيان عن تنسيقية شباب الأحزاب، استهدفت جلسات المنتدى تقديم دعم علمي ومشاركة مجتمعية لصانعي القرار، من خلال توفير الأفكار المبتكرة والمعلومات القائمة على البحث العلمي والخبرة الفنية.

وتفقد الوفد المعرض الذي جرى تنظيمه على هامش المنتدى بمقر مركز بحوث الإسكان والبناء، والذي ضم عددا من الشركات والمجموعات الشبابية التي تعمل في مجال الاقتصاد الأخضر، وتقدم منتجات وخدمات تتماشى مع التوجه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر، ولاسيما أن مصر مقبلة على استضافة قمة المناخ cop 27.

معالجة التأثير الاجتماعي والبيئي والاقتصادي

أوضح بيان التنسيقية أن الدكتور محمد مسعود السعداوي نائب رئيس مجلس الإدارة بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، شارك الوفد، في جلسة حوارية مستديرة، إذ أكد أن هناك محاور بحثية واضحة في هذا المجال، وللمركز مساعي مستمرة لتقديم الخدمات المجتمعية على كافة الأصعدة، موضحا أن المدينة المستدامة هي مدينة مصممة لمعالجة التأثير الاجتماعي والبيئي والاقتصادي من خلال التخطيط الحضري وإدارة المدينة، إذ يجرى تحقيق العديد من خطط الاستدامة من خلال بناء بدائل صديقة للبيئة في البنية التحتية للمدينة.

جهود تنسيقية شباب الأحزاب

وكشف الوفد ما تقوم به تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من جهد في هذا الملف، بعدما أصبحت أول كيان سياسي يدشن لجنة بداخله متخصصة في دراسة وتقديم مقترحات وحلول حول التغيرات المناخية والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، وما تقوم به اللجنة من أنشطة وعقد بروتوكولات تعاون مع الجهات المختصة في هذا الملف الذي يخدم التوجه المصري نحو المدن الخضراء المستدامة.

وقدم المنتدى تكريما للتنسيقية، على ما تبذله خلال الفترة الماضية من جهد في دعم التحول نحو المدن الخضراء المستدامة، والاقتصاد الأخضر.

ضم وفد التنسيقية كل من حسام الدين محمود وعبير العريان وأسامة الرفاعي ومحي النواوي و رضوان عبد الغني وعلي هلال وبسمة العقدة ومصطفى الجمل أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.