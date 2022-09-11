عضو «التنسيقية»: مصر تبذل جهودا كبيرة لمواجهة حملات التشكيك

قال محمود فيصل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق على عام 2022، بأنه عام المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن المجتمع المدني يعني الحوار والمناقشة والمساهمة مع الدولة في كل الأمور.

الحوار الوطني يشمل كل أطياف الشعب

وأضاف فيصل في مداخلة هاتفية على فضائية «dmc»، أن الرئيس السيسي أطلق الحوار الوطني خلال فعاليات إفطار الأسر المصرية، مشيرًا إلى أنه حوار شامل جامع لكل أطياف الشعب المصري.

وأكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الجميع على علم بالأزمة الإقتصادية التي يمر بها العالم، متابعًا: «كلنا عارفين أن العالم بيمر بأزمة اقتصادية كبيرة، وكلنا شايفين التحديات الموجودة قدامنا»، كاشفًا أن مصر تمر بظرف خاص استثنائي، وهو ظرف يخصها دائمًا وهو التشكيك.

"فيصل": عايزين نعرف الناس بتفكر إزاي

ولفت فيصل، إلى أن التشكيك يشمل كل شيء، كاشفًا أن وتيرته تزداد عندما تقبل الدولة على الدخول بمراحل دقيقة، متابعًا أن «عايزين نعرف الناس بتفكر إزاي، من خلال مؤتمر اقتصادي كبير، نسمع رجال الأعمال ونسمع المستثمرين، ونسمع المصنعين، ونشوف الدولة وإمكانيتها وتأهيلها للبنية التحتية بقى شكله عامل إزاي»، منوهًا عن إمكانية أن تساعد أطروحة في العمل، وكذلك أن يعي المصدرون والمصنعون وكل من هو معني بالاقتصاد أن الدولة قامت بكل جهودها في ضوء الإمكانيات، لمواجهة حملات التشكيك.