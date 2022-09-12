متحدث «الوزراء» يكشف خطة تضاعف أعداد السياحة الوافدة لمصر

قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن مصر تمتلك مقومات كبيرة في قطاع السياحة، فضلًا عن التنوع الكبير في المقاصد السياحية، ورغم ذلك حجم السياحة الوافدة إلى مصر لا تتناسب مع ما تمتلكه الدولة المصرية من مقومات، موضحًا أن مجلس الوزراء ناقش عدة عوامل تساعد في زيادة أعداد الوافدين إلى البلاد.

الأفكار المطروحة لتضاعف أعداد السياحة

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويعرض على شاشة «صدى البلد»، أن المستثمرين السياحيين طرحوا رؤيتهم خلال اجتماع مجلس الوزراء، ومن أهم الأفكار المطروحة لتضاعف أعداد السياحة الوافدة لمصر، تسيير رحلات طيران منخفضة التكاليف، وتمكين السائح من حجز تذكرة الطيران وحجز الإقامة في الفندق عبر الإنترنت، فضلًا عن أن ثقافة التعامل مع السائحين في الشوارع تحتاج إلى تغيير، وهناك مقترح بتكثيف رحلات منخفضة التكاليف من الدول المصدرة للسياحة لمصر.

ارتفاع الطيران سبب رئيسي لانخفاض أعداد السياحة

أوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن ارتفاع تكاليف الطيران هي السبب الرئيسي لانخفاض أعداد السياحة، لكنها ليست السبب الأوحد، مضيفا أن الأرقام التي تأتي لمصر من عدد السائحين غير مجدية.

وتابع: «لو تمكن المواطن في أوروبا، من حجز تذكرته بنفسه وحجز الفندق قبل السفر، ويكون المنظم لرحلته، يحجز طيران وغرف من خلال الإنترنت، بهذه الطريقة يمكن أن نضاعف أعداد السياحة الوافد».