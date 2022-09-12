«مجلس الوزراء» ينفي الاستغناء عن المعلمين من غير خريجي كليات التربية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن صدور قرار بالاستغناء عن معلمي المدارس الحكومية من غير خريجي كليات التربية والاكتفاء بالتربويين فقط.

لا صحة للاستغناء عن أي من معلمي المدارس الحكومية

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان عنه، أنّه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لاستيضاح الأمر، والتي نفت بدورها ما تردد جملة وتفصيلا، مُؤكدةً أنّه لا صحة للاستغناء عن أي من معلمي المدارس الحكومية من غير خريجي كليات التربية والاكتفاء بالتربويين فقط، وأنّه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

تعيينات جديدة قريبا ضمن مسابقة الـ30 ألف معلم

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على استمرار المعلمين كافة، سواء خريجي كليات التربية أو غيرها من الكليات الأخرى بوظائفهم، دون استبعاد أي منهم، مُشيرةً إلى أنّه من المقرر تعيين معلمين جدد في المدارس بموجب مسابقة الـ30 ألف معلم الجاري عقد اختباراتها خلال الفترة الحالية.

وبحسب البيان، ناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المعلمين، عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المعلمين، وحال وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة moe.gov.eg، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).