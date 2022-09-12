10 تصريحات مهمة لمتحدث «الوزراء» عن صناعة السيارات الكهربائية في مصر

تشهد مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء العديد من المشروعات استعدادا لاستضافتها قمة المناخ «cop27»، ومن بينها السيارات الكهربائية صديقة البيئة ومستقبل صناعة السيارات، والذي يكشف تفاصيلها السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني.

حوافز للمستثمرين

1- لدينا استراتيجية طموحة للتوسع في تصنيع السيارات الكهربائية في مصر، ولن تقتصر على فترة مؤتمر المناخ فقط.

2- أعلنا عن حوافز كبيرة جدا للشركات العالمية الراغبة في القدوم لمصر وإقامة مصانع لتصنيع السيارات الكهربائية.

3- الحوافز تشمل أيضا المشترين من خلال سعر السيارة، وفي رسوم تسجيلها.

4- تسجيل السيارات الكهربائية حاليا مجانا، أي شخص يشتريها ويذهب للمرور لتسجيلها يعفى من الرسوم.

5- عدد محطات شحن السيارات الكهربائية لا يكفي حتى الآن، وغير مشجع للتوسع في إقبال المستهلك عليها.

6- الدولة لديها خطة طموحة في التوسع لإقامة العديد من محطات الشحن في مختلف المدن وعواصم المحافظات.

7- نعرض حوافز على كبار الشركات لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر.

مصر لديها مقومات في الصناعة

8- نمر بوقت تمر به صناعة السيارات بركود بسبب تداعيات فيروس كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية حيث هناك نقص في أشباه الموصلات التي تمثل رئة هذه الصناعة.

9- مصر لديها مقومات سواء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أو غيرها لصناعة السيارات الكهربائية.

10- رئيس الوزراء بحث كل صغيرة وكبيرة فيما يخص اللوجستيات والموضوعات التنظيمية الخاصة بمؤتمر المناخ.