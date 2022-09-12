رئيس «النوبارية الجديدة»: 8 مليارات جنيه حجم الاستثمارات في المنطقة الصناعية

قال المهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، إنه يجرى تطوير الميادين والمحاور الرئيسية بالتعاون مع المجتمع المدني، إذ تمت زراعة مايقرب من 2000 شجرة مثمرة.

أوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة» أن مدينة النوبارية تتضمن منطقتين صناعيتين بها 210 مصنع «أسمدة، أعلاف، مبيدات وكيمياويات»، وبها ما يقرب من 50 ألف عامل يوميا يعملون في المدينة، وحجم الاستثمارات وصل إلى 8 مليارات جنيه، ويحيطها كباري متصلة بالقاهرة والاسكندرية، وتتوفر بها محطة مياه بكفاءة 25 ألف متر مكعب يوميا.

معالجة مياه الصرف وري الأشجار

وأشار إلى أن هناك محطة معالجة ثنائية للصرف الصحي بتكلفة استثمارية بلغت 325 مليون جنيه، إذ يجرى الاستفادة من المياه المعالجة في ري غابة شجرية كبيرة بمحيط المدينة، موضحا أنه يجرى تطوير طرق المناطق الصناعية لتكون سهلة في التحرك والانتقال من وإلى المصانع، بالإضافة لعدد 1440 وحدة إسكان اجتماعي وتتميز بجميع المرافق والخدمات الأساسية.

54 ألف فدان في النوبارية

وأكد رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، أن المدينة بدأت بـ2000 فدان، وفي 2019 وصلت مساحتها إلى 54 ألف فدان بشكل يمثل أضعاف المساحة الأساسية، وتتضمن جامعات خاصة وحكومية ومعاهد ومدارس حكومية وخاصة ومناطق للاستثمار الاقتصادي والزراعي، موضحا أن هناك 350 ألف فدان أمام المدينة يجرى زراعتها بما يؤكد أهمية المصانع الموجودة في المدينة.