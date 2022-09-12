مجلس الوزراء: الانتهاء من تعديلات التصالح في مخالفات البناء قبل نهاية الشهر

كشف السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل جديدة عن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، إذ ذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه بالانتهاء من مناقشة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، وإقرارها قبل نهاية الشهر الجاري، موضحًا أن التعديلات الجديدة تعالج الحالات التي لم يعالجها القانون الحالي، لكي يجر إرسال التعديلات لمجلس النواب بعد عودته للانعقاد من جديد، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويعرض على شاشة «صدى البلد».

تسهيلات فيما يتعلق تجاوز قيود الارتفاع

أضاف «سعد»، أنه من المتوقع أن يكون هناك تسهيلات فيما يتعلق تجاوز قيود الارتفاع، كما أن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، ستفتح الباب في التصالح في بعض المخالفات التي لم يتطرق لها القانون الحالي، فالتعديلات الجديدة، ستعالج أمور التصالح الموجودة في القانون الحالي، التي لم يكن يسمح القانون الحالي بالتصالح فيها، فيما يخص قيود الارتفاع، لكن لن يتم التصالح في بعض الأمور المتمثلة في الإخلال بسلامة المبنى، حفاظًا على سلامة المواطنين، كما أن التعديلات الجديدة ستتضمن طريقة التعامل مع من لديه مخالفات ولم يتقدم بطلبات تصالح.

مجلس النواب يولي هذا الملف أهمية بالغة

أوضح أن البرلمان يولي هذا الملف أهمية بالغة، نظرًا لما يمثله من أهمية كبرى بالكثير من المحافظات، وهذا الأمر يختص بالقانون الذي يتم تطبيقه حاليًا بخصوص التصالح في مخالفات البناء، كما أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء وجه من الانتهاء من مناقشة التعديلات خلال سبتمبر الجاري، «الجميع سيعلم النصوص الجديدة المعدلة، والحالات التي سيتم التصالح عليها؛ عقب إقرار رئيس الوزراء لهذه التعديلات»، والهدف من التعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء تيسير حياة الناس والعيش حياة مستقرة وإتاحة الفرصة لتسجيل العقار في الشهر العقاري.