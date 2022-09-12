بعد تكريمه في ألمانيا.. محمد عبلة: الفن التشكيلي موجود في روح كل إنسان

قال الفنان التشكيلي محمد عبلة، الحاصل على وسام جوتة، أعلى وسام ألماني، إنه عمل من أجل الفن لسنوات طويلة، ولم يكن هدفه التكريم، إلى أن جاءه التكريم من ألمانيا تقديرا لجهده، متابعا «الفنان بيشتغل سنين في هدوء ومن أجل العمل فقط، لكن التكريم بيكون حافز مهم جدا يشجع الفنان إنه يكمل».

الموهبة وقود الإنسان لمواصلة العمل

أوضح «عبلة» خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الموهبة هي الوقود الذي يحرك الإنسان، ويدفعه لمواصلة العمل، والفن التشكيلي له طبيعة خاصة على مختلف المستويات، وجميع البشر يعيشون في فن تشكيلي في تفاصيل الحياة اليومية.

الفنان التشكيلي والحياة اليومية

وأشار الفنان التشكيلي محمد عبلة، إلى أن المواطن البسيط، يتخير أموره اليومية نتجية للحس والذوق الفني الذي اكتسبه على مدار حياته «بائع الخضار البسيط بيشكل الخضروات يوميا في لوحة فنية وهو لم يدرس الفن، بما يؤكد أن الفن طبيعة مكتسبة لنا جميعا»، مضيفا أن معارض الفن التشكيلي له طبائع متغيرة ومختلفة تتحكم في الأعمال التي أقدمها بشكل كبير، ودائما أسعى للتطوير وتقديم الجديد من موضوعات ولوحات.

مصر أكبر بلد تحصد وسام جوته

وأكد الفنان محمد عبلة، أن العملية التعليمية بحاجة لربطها بالفن بشكل كبير للمساعدة في تكوين الذوق الفني لدى الطلاب ومن ثم نحصل على مجتمع يدرك قيمة الفن بشكل حقيقي، لافتا إلى أن المرشحين لوسام جوتة عددهم وصل إلى 65 مرشحا على مستوى العالم، وتم البحث حول أنشطتهم وجهودهم الفنية، وتستقر اللجنة على المجموعة النهائية ودعوتهم للتكريم، وتم تكريمه كواحد ضمن 4 أفراد على مستوى العالم للتكريم بوسام جوتة، ومصر حصلت على 4 أوسمة من جوته لتكون هي الدولة الأكبر عددا في الحصول على الوسام.