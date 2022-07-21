محافظ الفيوم يكرم الفنان محمد عبلة لحصوله على وسام «جوته» الألماني

كرّم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اليوم الخميس، الفنان التشكيلي محمد عبلة، بمنحه درع المحافظة وشهادة تقدير، لحصوله على وسام جوته الألماني لعام 2022، ليصبح «عبلة» أول تشكيلي عربي يحصل على هذا الوسام، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، وإبراهيم عبلة، نجل الفنان التشكيلي.

اهتمام الدولة بالمبدعين

وأكد محافظ الفيوم، خلال التكريم أنّ الدولة المصرية تولي المبدعين والنابغين في مختلف المجالات اهتماماً خاصاً، كونهم شخصيات مؤثرة بشكل إيجابي كبير في مجتمعاتهم، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من إبدعات وخبرات الفنان محمد عبلة، التي تصور حياة المصريين، وتسلط الضوء على الحقب المختلفة التي مرت بها مصرنا الغالية عبر العصور، مُتمنياً له التوفيق في مسيرته الفنية، وحصد المزيد من الجوائز والأوسمة المحلية والدولية، لافتاً إلى أنّ مصر ستظل بأبنائها الفائقين أصحاب الفكر والإبداع، في مصاف الدول المتقدمة.

وسام جوته الألماني

تجدر الإشارة إلى أنّ وسام جوته تمنحه ألمانيا لكبار الفنانين والشخصيات المؤثرة في العالم، تكريماً لجهودهم في مجال الفن والتبادل الثقافي.

إبداع الفنان محمد عبلة

وعُرف الفنان محمد عبلة بأعماله التي تصور حياة المصريين، حيث أقام عدداً كبيراً من المعارض الفردية، وشارك في عشرات المعارض الجماعية في مصر وأوروبا، وحصل على الكثير من الجوائز المحلية والعالمية، وله مقتنيات بمتحف الفن الحديث ببرلين، وبلدية أوربرو بالسويد، وبلدية فالسروده بألمانيا، والمتحف البريطاني بلندن، ومتحف جوجنهايم بأسبانيا، ونظراً لإسهاماته المتعددة في الفن والحياة حصل على وسام جوته، وسيتم تكريمه خلال الشهر القادم من المستشار الألماني أولاف شولتز.

أسس مركز الفيوم للفنون

وقد أقام الفنان محمد عبلة بمحافظة الفيوم منذ عام 1986، واختار قرية تونس الساحرة على ضفاف بحيرة قارون لإقامة مركز الفيوم للفنون عام 2006، وأهم أنشطة المركز هو متحف الكاريكاتير الذي تم افتتاحه عام 2009، والذي يضم مجموعة نادرة وأعمال أصلية لأشهر فناني الكاريكاتير مثل سانتيز، ورخا، وزهدي العدوي، والبهجوري، وصلاح جاهين، التب تعبر عن الحالة الاجتماعية وحال التعليم في كل حقبة من حقب التاريخ.

زوار متحف الكاريكاتير

كما يستقبل المتحف زواره من مختلف الثقافات والجنسيات على مدار العام، ويتم تنظيم مسابقة باسم «كاريكاتونس» وهي مسابقة سنوية للكاريكاتير والبورترية الساخر، حيث يتم اختيار موضوع محدد للمسابقة كل عام.