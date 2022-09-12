بالأسماء.. 11 مصابا في حادث تصادم أتوبيسين على الطريق الدولي بجنوب سيناء

أصيب 11 شخصًا بإصابات مختلفة إثر وقوع حادث مروع، على الطريق الدولي أمام مصنع الجبس في مدينة أبوزنيمة، إثر اصطدامهما بجملين أثناء عبورهما.

تلقى اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من شرطة النجدة بتصادم أتوبيسين بجملين بمدينة أبوزنيمة على الطريق الدولي الجديد، ما أسفر عن إصابة 11 شخصا وهم:

1- نادر رأفت حسين، 32 سنة، القاهرة - كدمات وسحجات متفرقة.

2- دينا صلاح خيري، 27 سنة، القاهرة.

3- أحمد السيد أحمد، 52 سنة، شبرا الخيمة.

4- أندرو ناصر إبراهيم، 24 سنة، حلوان.

5- تامر صلاح علي، 49 سنة، إمبابة.

6- عبير علي محمد، 53 سنة، بني سويف.

7- منال جمال الدين محمد، 39 سنة، بني سويف.

8- أحمد محمد حسين، 22 سنة، بني سويف.

9- يحيى زكريا مرسي، 7 سنوات، بني سويف.

10- أحمد عيد سلامة، 22 سنة، الإسماعيلية.

- محمد السيد عطية علي الصياد، 21 سنة، المنصورة.

ونُقل المصابون إلى مستشفى أبورديس المركزي، وانتقل إلى موقع الحادث 6 سيارات تابعة لهيئة الإسعاف المصرية فرع جنوب سيناء.

وتمكنت إدارة مرور جنوب سيناء، والدفاع المدني، من إعادة فتح الطريق مرة أخرى، ونقل الأتوبيسين على جانب الطريق، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.