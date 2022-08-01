بالأسماء.. 16 مصابا في 4 حوادث سير متفرقة بطرق جنوب سيناء

أصيب 16 شخصا بإصابات مختلفة، إثر وقوع حوادث سير متفرقة بمحافظة جنوب سيناء.

وتلقى اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء بلاغات، تفيد وقوع حوادث انقلاب سيارات على بعض طرق المحافظة.

وأفاد البلاغ الأول بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدائري قبل الرويسات بشرم الشيخ، وأسفر عن إصابة اثنين مقيمين بمحافظة الجيزة هما، حسين أحمد حسين إبراهيم، 32 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة، وجمعة سعيد محمد سليمان، 38 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات بالجسم، وسحجات وكدمات، وجرى نقلهما إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لتلقي العلاج.

انقلاب سيارة ملاكي

أما البلاغ الثاني فتضمن انقلاب سيارة ملاكي على بعد 20 كيلو مترا من مدينة طور سيناء في اتجاه شرم الشيخ، ما أسفر عن إصابة هبة محمد عوض، 35 سنة، ورقية محمود السيد، 9 أشهر.

كما أصيب محمود السيد السيد، 44 سنة، باشتباه كسر بالقدم اليمنى ومابعد الارتجاع، وفارس محمد السيد، 20 سنة بما بعد الارتجاج وسحاجات وكدمات، وبسنت حسن سعد الدين، 21 سنة، باشتباه كسر بالأنف وسحجات وكدمات، ودعاء محمود السيد، 11 سنة، بجرح بالشفاه العليا، وعزة حسن سعد الدين، 11 سنة، بدون إصابات ظاهرية، ومنار محمد السيد، 23 سنة، بدون إصابات ظاهرية، وكلهم من محافظة السويس، ونُقل المصابون إلى مستشفى الزهراء بطور سيناء.

جروح وكدمات

وأفاد البلاغ الثالث بوصول شخصين إلى مستشفى الزهراء بطور سيناء، إثر إصابتهما في حادث سير بطريق شرم الشيخ في اتجاه طور سيناء، وهما حسن حسن مبروك، 72 سنة، من محافظة السويس، مصاب بجروح قطعية بالساعد الأيسر وكدمات بالساقين، وسيد أحمد محمد، أمين شرطة، 43 سنة، من محافظة القاهرة، مصاب بكدمة في الوجه واشتباه كسر بالأنف.

وتضمن البلاغ الرابع الذي تلقاه مدير الأمن انقلاب سيارة ملاكي بعد كمين أبو زنيمة بنحو 2 كيلو متر في اتجاه أبو رديس، ما أسفر عن إصابة محمد علاء الدين محمد، 33 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وشهد تامر محمد، 18 سنة، باشتباه كسر بالساق اليسرى والذراع الأيسر وسحجات وكدمات، ومنة الله جمال حامد، 24 سنة، باشتباه كسر بالساق اليسرى، وأحمد محمد مصليحي، 33 سنة، باشتباه كسر بالذراع الأيمن وجرح قطعي بفروة الرأس.

ونُقل المصابون إلى مستشفى أبورديس العام، وأُخطرت النيابة العامة بجنوب سيناء للتحقيق في الحوادث.