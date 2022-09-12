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إصابة 11 راكبا في تصادم أتوبيسين على طريق شرم الشيخ الدولي بسبب «جملين»

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حماده الشوادفي
08:48 م | الإثنين 12 سبتمبر 2022
حادث تصادم أتوبيسين على الطريق الدولي بسبب جمل

حادث تصادم أتوبيسين على الطريق الدولي بسبب جمل

شهد طريق شرم الشيخ الدولي حادثًا مروّعًا أمام مدينة أبوزنيمة، منذ قليل، بعدما تسبب إثنين من الجِمال في اصطدام أتوبيسين، ما أسفر عن إصابة 11 شخصًا بجروح مختلفة، بينها حالات خطيرة.

جمل يتسبب في الحادث

تلقى اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من شرطة النجدة، باصطدام أتوبيسين سياحيين يحملان أرقام «ي.ف.ج 463»، و6254 بسبب جمل، ما أدى إلى إصابة 11 راكبًا جميعهم مصريون.

ونُقل المصابون إلى مستشفى أبورديس العام لتلقي العلاج، وأُرسلت فرق من الحماية المدنية إلى موقع الحادث بالتنسيق مع إدارة مرور جنوب سيناء، لنقل الأتوبيسين من الطريق، وإعادة فتحه أمام حركة السيارات، وجارٍ التعرف على هوية المصابين.

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