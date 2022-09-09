«التنمية المحلية»: رفع درجة الاستعداد لاستقبال موسم الأمطار الغزيرة والسيول

وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، توجيهات إلى المحافظين برفع درجة الاستعداد، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لاستقبال الأمطار الغزيرة والسيول، كما طالب بتشكيل لجان ميدانية للمرور على مخرات السيول، والترع، والمصارف، والسدود، والبحيرات، ومحطات الصرف الصحي، وبالوعات تصريف مياه الأمطار، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار الغزيرة والسيول.

وأكد آمنة ضرورة تحديد ومراجعة الأدوار المكلفة بها مجموعات العمل، للتعامل الفوري مع أي أمطار غزيرة أو سيول، عبر إجراء عمليات محاكاة لمواجهة أي أحداث طارئة، مضيفا أن غرفة العمليات المركزية في الوزارة تنسق مع غرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، وغرف العمليات الفرعية في المحافظات، لتنفيذ خطط الطوارئ.

تقارير يومية عن أماكن سقوط الأمطار

وأشار إلى إعداد تقارير يومية عن أماكن سقوط الأمطار ومدى شدتها ومساراتها المتوقعة، بالتعاون مع الجهات المعنية، كما كلف الأجهزة التنفيذية في المحافظات بمواصلة التنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من توافر المعدات اللازمة للتعامل السريع مع السيول، وتحديد أماكن تمركزها، وإعداد دليل اتصال بكل الجهات المعنية، وخريطة بالمخاطر المحتملة، والتقييم المستمر لها.

حصر إمكانيات المحافظات للتأكد من جاهزيتها

وشدد آمنة على ضرورة المراجعة المستمرة مع مركز التنبؤات في معهد بحوث الموارد المائية، وهيئة الأرصاد الجوية، ووزارة الري، بشأن توقعات سقوط الأمطار والسيول، كما كلف المحافظين بضرورة التأكد من توافر مهمات الإغاثة وجاهزيتها بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي، والهلال الأحمر، ومنظمات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية، وحصر إمكانيات كل محافظة من مستشفيات ونقاط إسعاف ومعدات حماية مدنية ومهمات إغاثية، وتنسيق الجهود مع الجهات غير الحكومية وبين المحافظات المتجاورة لضمان تكامل الجهود بينها في أي أحداث طارئة.

حملات لتوعية المواطنين بطرق التعامل مع السيول

وأكد وزير التنمية المحلية ضرورة مراجعة الخطط المعدة خلال الفترة الماضية بين المحافظات وممثلي الوزارات والجهات المعنية بمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، وعلى رأسها وزارتي الموارد المائية والري والكهرباء وشركات مياه الشرب والصرف الصحي ومسئولي المحافظات، وطالب المحافظين بتكثيف حملات التوعية المواطنين عبر وسائل الإعلام بأساليب مواجهة أخطار السيول، لافتاً إلى تشكيل مجموعات عمل مدنية من شباب المتطوعين في المحافظات لمواجهة أي أحداث طارئة.