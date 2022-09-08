الأرصاد توضح موعد انتهاء فصل الصيف وأماكن سقوط الأمطار اليوم

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استقرار الحالة الجوية اليوم على السواحل الشمالية، حيث انخفض نشاط الرياح الشمالية الغربية بالبحر المتوسط، والتي كانت سببا في اضطراب حركة الملاحة البحرية خلال اليومين الماضيين، نتيجة ارتفاع الأمواج بسبب نشاط الرياح.

وتوقعت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها قبل قليل، استمرار سقوط الأمطار الخفيفة اليوم على مرسى مطروح، والإسكندرية، وكفر الشيخ، والدقهلية، ومدينة جمصة، وهي ذات المناطق التي شهدت أمطار متفرقة خلال الـ48 ساعة الماضية.

وبالنسبة لحالة الطقس اليوم الخميس، يتوقع أن يسود طقس حار رطب على محافظات شمال البلاد، وصولا إلى محافظات شمال الصعيد، في حين يسود طقس شديد الحرارة اليوم على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

منخفض جوي معتدل

وأكدت منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تأثر البلاد هذه الفترة بمنخفض جوي معتدل في طبقات الجو العليا على سطح البحر المتوسط، يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب جزءًا طفيفًا من أشعة الشمس، مشيرة إلى استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة اليوم، إلا أنّها لن تكون مؤثرة على الأنشطة اليومية.

موعد انتهاء فصل الصيف

وأشارت غانم، في تصريحات لـ«لوطن»، إلى أنّ فصل الصيف سينتهي يوم الخميس 22 سبتمبر الحالي، حيث بدأ الصيف يوم 21 يونيو الماضي، وبذلك تبلغ مدته الزمنية 3 أشهر.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم الخميس على مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

القاهرة 33 24

6 أكتوبر 33 23

بنها 32 23

دمنهور 32 24

كفر الشيخ 32 23

المنصورة 33 23

دمياط 31 24

بورسعيد 30 24

الإسماعيلية 34 24

السويس 34 23

الزقازيق 33 24

شبين الكوم 33 24

طنطا 32 23

شلاتين 36 27

الإسكندرية 30 25

العلمين الجديدة 30 25

وادي النطرون 33 24

مطروح 29 25

السلوم 30 24

سيوة 32 22

العريش 31 24

رفح 31 23

الطور 33 27

كاترين 31 19

رأس سدر 35 26

نخل 33 18

طابا 33 25

نويبع 34 26

نويبع 34 26

حلايب 35 27

شرم الشيخ 37 27

الغردقة 36 27

مرسى علم 35 26

الفيوم 33 21

بني سويف 33 21

المنيا 34 22

أسيوط 35 23

سوهاج 35 24

قنا 36 26

الأقصر 37 27

أسوان 38 27

الوادي الجديد 38 26

أبو سمبل 38 27

أبو رماد 35 28

رأس حدربة 35 26