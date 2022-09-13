مولد طفل بأسنان وإنقاذ مريض بقطع في الرقبة.. ماذا حدث في مستشفيات مصر؟

ارتبطت أبرز أخبار الساعات القليلة الماضية في محافظات مصر، بأحداث غريبة في عدد من المستشفيات، كان أشهرها في شمال سيناء حيث مولد طفل بأسنان في واقعة غريبة من نوعها، فيما كانت طنطا على موعد بحدث آخر مميزة في إنقاذ حالة مرضية خطرة نتيجة قطع في الرقبة.

البداية من مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، حيث وضعت سيدة رضيعا بأسنان حيث تبين بعد الولادة وجود في فكه السفلي من فمه «سنتان»، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين أن المولود طبيعي ولم يعان من أي أمراض.

مولد طفل بأسنان في شمال سيناء

وأجرى الدكتور محمد السيد، طبيب الأطفال بقرية البرث جنوب رفح، فحصًا طبيًا شاملًا على حالة مولود، عمره يومين ووضعته أمه «بِسِنّتان»، بفكه السفلي في ولادة طبيعية نادرة،

وأكد طبيب الأطفال لـ«الوطن»، أن المولود ذكر وهو من إحدى القبائل التي تقطن جنوب رفح، وإن الأم ربة منزل والأب عامل، والولادة طبيعية وتمت في المنزل، فيما لم يتم تسميته بعد.

وأشار إلى أنه بعد الفحص تبين أنه طبيعي في كل شيء ولا يوجد ما يدعو للقلق، فقط، دعا الطبيب إلى ضرورة اليقظة أثناء رضاعة الطبيب كي لا يقوم المولود بعض لسانه ويتسبب هذا في مشكلة له.

إنقاذ حالة مرضية خطرة في طنطا

من شمال سيناء إلى محافظة الغربية، وبالتحديد في مستشفى المنشاوي العام بطنطا، بمحافظة الغربية، تمكن فريق طبي من إنقاذ حياة شاب في العقد الثالث من العمر، بعد إصابته بجرح قطعي عميق ونافذ في الرقبة، تسبب في قطع كلي للشريان السباتي الرئيسي المغذي للمخ، ما أدى إلى نزيف حاد استدعى تدخلا جراحيا دقيقا وطارئا.

رقعة وريدية.. كيف أنقذت الحالة الخطرة في طنطا؟

وبحسب بيان المستشفى، فإن الفريق الطبي نجح في إجراء عملية التحكم في النزيف وعمل إصلاح للشريان السباتي الرئيسي باستخدام رقعة وريدية من الوريد الصافي العظيم، وعمل ربط لحبل الوريد الداخلي وإصلاح لعضلات الرقبة العميقة والسطحية، وهو ما تبعها نجاح العملية واستقرار الحالة المرضية واستعادة الوعي.