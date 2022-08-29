«الرعاية الصحية»: جميع مستشفيات مصر ستدخل التأمين الشامل

عقدت غرفة مقدمي الرعاية الصحية بالقطاع الخاص باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد المجيد رئيس الغرفة، ندوة تعريفية تحت عنوان «البرنامج التعريفي الثاني لمستشفيات القطاع الخاص للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل»، بكلية الطب جامعة الإسكندرية بالتعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور أشرف اسماعيل بحضور الدكتور تامر عبدالله، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والأستاذ حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور علي عبد المحسن، عميد كلية الطب بجامعة الإسكندرية.

وقال الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس مجلس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص باتحاد الصناعات، إن هذه هي الورشة التعريفية الثانية للمستشفيات لشرح الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وسبقها ورشة في القاهرة والجيزة، مشيرًا إلى أن الغرفة تواصل عقد ورش العمل لتعريف المستشفيات وتهيئتها للحصول على التسجيل والاعتماد المصري من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

ندوة حول انضمام المستشفيات الخاصة للتأمين الصحي الشامل

وأضاف «عبدالمجيد»، أن رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الدكتور أشرف إسماعيل، أثنى على التعاون المثمر بين الهيئة وغرفة مقدمي الرعاية الصحية، وأكد خلال الندوة أهمية دور القطاع الخاص في التوعية المجتمعية، وأن مشروع التأمين الصحي الشامل مسئول عن تأمين صحي شامل لأكثر من 100 مليون مواطن مصري، سيحصلون على خدمات طبية جيدة لكل شرائح المجتمع المصري، خاصة أن المنظومة تدار بطرق وأساليب علمية حديثة ومتطورة للغاية.

وأوضح رئيس الغرفة، أن جميع المستشفيات في مصر ستدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بعد اعتمادها من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وبالتالي سيكون مستوي الخدمة الطبية موحدًا على مستوي الجمهورية، وأن التأمين الصحي مقسم إلى ثلاث شرائح: «أصحاب الأعمال- العاملين- غير القادرين»، مشيرًا إلى أن الشريحة الأخيرة ستتحمل الدولة تكلفتها العلاجية بنفس المستوى والجودة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن كل الشعب المصري سحصل على خدمة طبية جيدة وموحدة لا تفرق بين أحد.

كما أشاد رئيس الغرفة، بدور هيئة الاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أشرف إسماعيل، وأنها تبذل مجهودات كبيرة لتعريف المستشفيات والقطاع الطبي في مصر بكيفية الانضمام للمنظومة الجديدة، والرد على جميع الاستفسارات والتساؤلات المطروحة، كما أنها وفرت موقعًا إلكترونيًا مجانيًا لتعريف المستشفيات بكيفية وطرق الانضمام، مشيرًا إلى أن هذه الندوة التعريفية دليلًا على ما يبذله رئيس الهيئة وجميع أفراد مجلس الإدارة من جهود واهتمام بضرورة التفاعل والرد على أسئلة المستشفيات والعاملين بالقطاع الصحي.

عقد سلسلة من الندوات التعريفة لمستشفيات القطاع الخاص

ولفت النظر إلى أن الغرفة ستعقد سلسلة من الندوات التعريفة لمستشفيات القطاع الخاص مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في باقي المحافظات على مستوى الجمهورية، وسوف يُعلن ذلك تباعًا، كما ستستمر في تدريب جميع الكوادر الطبية والعاملين بالمستشفيات، سواء أطقم التمريض والمحاسبين والإداريين وغيرها، وذلك وفقًا للخطة التدريبية التي وضعتها بهدف رفع كفاءة العاملين بكافة المستشفيات، وبالتالي رفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة لجميع المرضى.

ومن جانبه، أشار الدكتور أشرف إسماعيل، إلى أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية - بخلاف الهيئات المماثلة لها عالميا- تتيح جميع أدلة المعايير للحصول عليها مجانًا من خلال الموقع الإلكتروني إلى جانب أدوات التقييم الذاتي لكل نوع من أنواع المعايير، فضلًا عن البرامج التعريفية المختلفة والمنصات التعليمية على أيدي أكبر الخبراء والمتخصصين في جودة الرعاية الصحية، داعيًا جميع مقدمي الخدمات الصحية بالإسكندرية إلى الاستفادة من هذه الفرصة في الاستعداد للتسجيل والاعتماد، لضمان ميزات تنافسية عديدة في سوق الخدمات الصحية.