آخر مستجدات كورونا في مصر: عودة مستشفيات العزل وارتفاع الإصابات

كشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان عن آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مؤكدة أن المنحنى الوبائي يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد الاصابات وصل من 7 لـ8%، نتيجة نقص المناعة المجتمعية وتهاون البعض في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وظهور فرعيات لمتحور أوميكرون.

تحويل مستشفى حلوان إلى عزل كلي لإصابات كورونا

وشددت الوزارة على أنه في إطار استيعاب دخول حالات كورونا للمستشفيات ومن خلال رصد التزايد في أعداد الترددات للحالات، تم تحويل مستشفى حلوان من مستشفى عزل جزئي إلى مستشفى عزل كلي، مطالبة المواطنين فور ظهور أي عرض من أعراض فيروس كورونا، بالتواصل مع مستشفيات الحميات والصدر لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

آخر مستجدات كورونا في مصر

كما طالبت وزارة الصحة والسكان في إطار آخر مستجدات كورونا في مصر، بضرورة الذهاب إلى مراكز تلقي لقاح كورونا والحصول على الجرعة التنشيطية لتعزيز مناعة الجسم ضد متحورات الفيروس، التي تظهر من توقيت إلى لآخر، لافتة إلى ضرورة الحصول على اللقاح، لأنه الوسيلة الأكثر أمانًا وفعالية ولا تستدعي التخوف أو القلق فلقد أثبتت قدرتها علي تخفيف شدة الأعراض وجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.

وأشارت الوزارة إلى تطعيم أكثر من 65% من المستهدف من التطعيم، وحملة طرق الأبواب مستمرة في عملها على مستوى المحافظات للوصول إلى الفئات المستهدفة من التطعيم.

ونوهت إلى أنه حتى الآن وصل عدد الحاصلين على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا إلى قرابة 6 ملايين مواطن على مستوى جميع المحافظات.