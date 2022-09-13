طرح 30 كابينة في شاطئ ستانلي للإيجار.. اعرف الشروط والمصروفات

أعلنت مديرية السياحة بالإسكندرية، طرح مجموعة جديدة من كبائن شاطئ ستانلي للإيجار بنظام المزايدة، لافتة إلى أنه تخصيص عدد 30 كابينة من كبائن الشاطئ، في مزايدة علنية تنطلق الاثنين 26 سبتمبر الجاري.

وبحسب الإعلان، مدة إيجار الكابينة 3 سنوات، ولا يجوز تأجير الكابينة من الباطن لشخص آخر، ولا يوجد مبيت في الكابينة بالإضافة إلى أن سعر الكابينة يحدد بعد المزايدة العلنية لأعلى سعرًا وهو مقترح مقدم من المتزايد وعليه يتم تحديد السعر ويختلف من شخص إلى آخر.

شروط إيجار كبائن ستانلي وقيمة الإيجار

ترصد «الوطن» في السطور التالية كيفية الحصول على كابينة و بعض المعلومات حول طرق دخول المزايدة الحصول على كابينة بشاطئ ستانلي يكون من كالٱتي:.

- يتم شراء كراسة الشروط لدخول المزايدة «قيمتها 299 جنيها» من إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية وسداد التأمين المؤقت 5000 جنيه، ثم تقدم المستندات المطلوبة والموضحة بكراسة الشروط.

معايير تحديد سعر كابينة ستانلي

-يتحدد سعر الكابينة في شاطئ ستانلي بناء على الوصول لأعلى سعر فى المزاد.

- سداد التأمين النهائي وهو عبارة عن نسبة 10% من القيمة الإجمالية لإيجار الكابينة لمدة 3 سنوات، وذلك عن طريق تحويل التأمين المؤقت إلى تأمين نهائي أو استكماله في حالة ما كان التأمين النهائي أكبر من 5000 جنيه قيمة التأمين المؤقت.

- يسدد قيمة إيجار السنة الأولى مضافًا إليها مبلغ 1200 جنيه مصروفات الخدمات «استهلاك الكهرباء، و المياه»

- يتسلم المستأجر الكابينة واستخراج الكارنيهات للدخول.