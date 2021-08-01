فيديو.. 25 متطوعا ينقذون شاطئ ستانلي من المخلفات: «أكياس وملابس وريم البحر»

نجح 25 متطوعًا من فريق «غواصين الخير»، في إنقاذ شاطئ ستانلي من حالة الاختناق التي عانى منها منذ عدة أيام بسبب تراكم أطنان من المخلفات داخل المياه، نتيجة إلقاء المصطافين وزائري الإسكندرية بقايا الطعام والأكياس الخاصة بهم بل وبعض الملابس والأحذية في المياه.

تنظيف شاطئ ستانلي من المخلفات

عملية التنظيف التي شارك فيها عدد كبير من المتطوعين، أخذت قرابة ساعتين، نظراً لحجم المخلفات التي تراكمت نتيجة إلقاء المصطافين لتلك المخلفات خلال تواجدهم على الشاطئ، أو عبر إلقاء المخلفات من أعلى كوبري ستانلي.

فريق «غواصين الخير» ينظف شاطئ ستانلي

وقال الكابتن إبراهيم مارينا، مسؤول الإنقاذ في شاطئ ستانلي، وأحد أفراد فريق «غواصين الخير»، إنه رغم اهتمام الفريق بإنقاذ الغرقى وانتشال الجثث، إلا أنهم أرادوا إنقاذ البيئة البحرية أيضًا، ما دفعهم لتلك المبادرة.

معدات تنظيف الشواطئ

وأضاف «مارينا» لـ«الوطن»، أنه تم الاستعانة بشباك وأقفاص وشوكة وجاروف بجانب معدات الغوص من أجل إزالة كافة المخلفات المتواجدة في المياه في قرابة ساعتين، حيث تم استخراج كميات كبيرة من المياه، لافتًا إلى عزمهم استكمال المبادرة في شواطئ أخرى.

مصايف الإسكندرية: تحركات لردع متسببي المخلفات على الشواطئ

من جانبه، قال اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن المبادرة التي أطلقها فريق «غواصين الخير» بجانب انتشالهم و إنقاذهم الغرقى تحت اسم «نظافة الشواطئ و البيئة البحرية»، هدفت لتنظيف الشواطئ من المخلفات المتسبب فيها رواد الشواطئ.

وأضاف «رشاد» لـ«الوطن»، أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف رصدت بعض المخالفات أيضًا في نطاق شواطئ جليم عبر إلقاء مخلفات المنشآت السياحية المتواجدة في تلك المنطقة مخلفاتها في المياه، وهو ما سيتبعه توقيع العقوبات.

وناشد «رشاد»، جميع المواطنين والرواد الحفاظ على الشواطئ ونظافتها من المخلفات، وإلقاءئها بالأكياس التي يستلمها الرواد داخل الشاطئ.