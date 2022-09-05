جدارية فنية بشاطئ ستانلي تعيده لعهد «المحجوب» في الإسكندرية (صور)

بألوان مبهجة تتمازج في جدارية واحدة، تعكس قيمة بحر الإسكندرية، ومراكبها البسيطة التي اشتهرت بها عروس البحر الأبيض المتوسط، يعلوها كلمة «الإسكندرية» بالخط الجديد الذي أطلقته المحافظة، ضمن مشروع الهوية البصرية، لتجذب تلك الجدارية المشيدة على حائط بين شاطئ وكوبري ستانلي الشهير بمساحة 6 في 5 متر عرضا وطولا، تخطف أعين الجميع أولا، ثم قلوبهم، التي ترفرف بكل ما هو جميل في مدينة السحر والجمال.

الجدارية التي أطلقت منذ أيام قليلة في أحد أشهر شواطئ الإسكندرية، كأول جدارية منذ مدة كبيرة، صممها عدد من فناني أكاديمية فنية خاصة كاهداء لأهالي عروس البحر الأبيض المتوسط، أعادت للاذهان جداريات الإسكندرية الجميلة في كل ركن وكل شارع، التي اشتهرت بها المدينة في عهد اللواء عبد السلام المحجوب محافظ الإسكندرية الأشهر في تاريخها.

4 أيام لتصميم وتنفيذ الجدارية الفنية في الإسكندرية

بحسب داليا ناجح، مسؤول الأكاديمية مصممة الجدارية الفنية، إنها جرى تشييدها بيد فناني الأكاديمية، وذلك لدعم الفن التشكيلي المصري، كأحد أرقى أنواع الفنون المصرية التي حققت شهرة عالمية، لافتة إلى أنها تأمل تجميل كل الأماكن في الإسكندرية، لتشجيع السياحة، وتحويل أي حائط قديم إلى فن يعجب به الناس، لافتة إلى أن الجدارية استغرقت يومين لتصميمها، ومثلهما للرسم برفقة فريق تكون من «سمر محمد، مازن ممدوح، يوسف المهدي».

الشريف: الجدارية تذكره بعصر اللواء المحجوب

وأشاد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتلك الجدارية، لافتا إلى أنها تذكره بجداريات عصر اللواء عبد السلام المحجوب -رحمة الله عليه- التي تجملت الإسكندرية بها وقتها.

وأضاف الشريف في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يدعو جميع الفنانين القادرين على رسم جداريات أو تصميمها، من أجل تجميل شوارع المدينة الساحلية، لافتا إلى أنه فور طلب أي فنان ذلك ستقوم المحافظة بتذليل العقبات لهم من أجل إنجاز مهمتهم.

محافظ الإسكندرية يطلق مبادرة لتجميل المدينة بالجداريات

وأكد أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم والرعاية لجميع الفعاليات الثقافية والفنية والسياحية، مؤكدا على تشجيع جميع ألوان الفنون التي من شأنها الارتقاء بالذوق العام، واظهار الفن الراقي الذي يبرز مكانة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط.