محمد عبلة يكشف كواليس حصوله على وسام «جوتة» في ألمانيا

قال الفنان التشكيلي محمد عبلة، الحاصل على وسام جوتة، إنه لم يتقدم لأي جوائز من قبل، وأنه تلقى اتصالا من أحد المسؤولين في الحكومة الألمانية، وأخبره بضرورة سفره لألمانيا لتكريمه.

تتويج مصري في ألمانيا

أوضح خلال استضافته ببرنامج «مساء dmc» مع الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «dmc»، أنه سافر قبل التكريم بأسبوع لزيارة المتاحف الألمانية والتعرف على الثقافة الألمانية، وبعدها ذهب إلى حفل التتويج في المدينة التي عاش بها «جوتة»، مشيرا إلى أنه حصل على الجائزة ضمن 4 مكرمين من بلاد الهند وجنوب أفريقيا، بحضور وزيرة الخارجية الألمانية، ورفع علم مصر على المبنى الرئيسي للوزارة.

«جوتة» يرتدي العلم المصري

أشار الفنان التشكيلي محمد عبلة، إلى أنه ارتدى العلم المصري ليؤكد للجميع أن الشعب المصري جرى تكريمه أيضا، موضحا أن حضور وزيرة الخارجية للحفل أضاف له قيمة كبيرة «الوزيرة حدثتني عن زيارتها لمصر السابقة والمقبلة واستعدادها للمشاركة في قمة المناخ».

سر اختيار المكرمين بوسام جوتة

أكد عبلة، أن الشخصيات التي جرى اختيارها تميزت أعمالها بالانفتاح على العالمية، منها توظيف الفن لخدمة قضايا الإنسانية، موضحا أنه شارك في كتابة الدستور المصري ضمن لجنة الـ50، وتبني العديد من القضايا والمشكلات، ورصد أحداث 11 سبتمبر في أعماله الفنية، وزار المدارس الابتدائية في ألمانيا، وحدث الأطفال عن العرب والمصريين والحضارة.